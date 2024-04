Chile vs Colombia por Sudamericano Femenino Sub 20: a qué hora juegan y dónde ver

Chile vs Colombia Femenina sub 20: sigue el partido por la fecha 2 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El juego se disputa el domingo 14 de abril, desde las 16:00 horas de Colombia y Perú (18:00 de Chile), en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, Ecuador. La transmisión se puede ver en Colombia a través de Caracol HD 2, mientras que NTV transmite en Chile en directo y TVN en diferido. DirecTV Sports pasa el compromiso en ambos países y a nivel regional. También se pueden seguir las imágenes vía streaming por DGO (DirecTV GO).

VIDEO RECOMENDADO Luego que Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del Inter Miami, te mostramos cómo ver los partidos del astro argentino en su nueva aventura con el equipo propiedad de David Beckham.