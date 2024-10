Colombia vs España EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por la fecha 3 del grupo B de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA. El juego será hoy, martes 22 de octubre de 2024, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, en República Dominicana. ¿A qué hora es? El duelo inicia a las 15:00 horas de Colombia y Perú. ¿Dónde ver? RCN y Gol Caracol transmiten gratis por televisión abierta colombiana, mientras que DirecTV Sports (DSports) pasa el encuentro por cable (DIRECTV). Se puede ver el compromiso online vía streaming en DIRECTV GO (DGO) y FIFA Plus.

