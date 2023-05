Gol Caracol transmite: sigue el partido Colombia vs Senegal por el Mundial Sub 20. El juego por la fecha 3 del grupo C será este sábado 27 de mayo de 2023, desde las 4:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Ambas selecciones se miden en un duelo de pronóstico reservado en el cierre de la serie, en busca de la mejor ubicación para clasificar a octavos de final.

