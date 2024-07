—¿Qué característica destacaba más en Lorenzo cuando te dirigió en Melgar?

El ‘profe’ marcó una diferencia en la forma de trabajar y no solo él, sino todo su comando técnico que es muy bueno. Fernando Alloco, Leandro Jorge. Marcaron la diferencia por su forma de trabajar, de cómo ver el fútbol y de cómo juntar un grupo porque eso es muy importante y eso se refleja hoy en Colombia. Es un grupo muy unido. Lorenzo también sabe elegir a los jugadores no solo por sus cualidades o su talento, sino también por las personas que son, de sus características. Creo que eso también es muy importante y más aún cuando están jugando un torneo de gran magnitud como la Copa América.

—¿El profesor es muy creyente?

Sí tiene sus creencias, como el tema de la virgen. Estuvo muy cerca de la Virgen del Chapi cuando estuvo en Arequipa. Ahora último salió una foto y en su folder tiene una foto de la virgen. El ‘profe’ es muy creyente y creo que lo han iluminado a él y a su cuerpo técnico.

—Más allá del trabajo técnico, táctico o físico tengo entendido que hablaba mucho con los jugadores...

Nestor Lorenzo hizo historia con Melgar ganando un Apertura y llegando a semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: FBC Melgar

Muy aparte de los trabajos que hace el profesor, él sabe llegar al jugador. Sabía lo que cada uno necesitaba, en qué momento y eso lo supo llevar bien. En ese momento no todos éramos titulares. En el plantel había muchos jugadores que podrían haber sido titulares en otros equipos. Siempre nos mantuvieron ‘puntitas de pies’ para el momento que nos toque jugar y todos entendimos eso. Todos aprovechamos los que nos daba. Él siempre estaba cerca a los jugadores e introdujo mucho el tema de la psicología a través de Marcelo Roffé, que sigue trabajando con él en Colombia.

—La metodología que impuso mejoró el nivel individual de los jugadores y el colectivo de Melgar funcionaba perfectamente, como viene sucediendo con Colombia...

Estábamos todos en un gran nivel por la exigencia de los entrenamientos, por la competencia sana que había. Como te digo, sino jugaba uno, siempre estaba otro jugador listo para aprovechar su momento y lo hacían de la mejor manera. Siempre teníamos gente preparada cuando se lesionaba alguno o realizaba rotaciones el profesor y, lo más importante, es que el equipo no cambiaba la forma de jugar a pesar de que cada jugador tiene una característica diferente de juego. El ‘profe’ supo manejar esos perfiles, lo administró muy bien. Ahora en la selección colombiana se refleja lo mismo.

—Lorenzo hizo una gran diferencia en Melgar en una temporada y media...

No sé, pero creo que estos entrenadores, este tipo de comandos técnicos cuando llegan dejan una marca donde no importa el tiempo. En un año y medio que ellos estuvieron acá dejaron muchas cosas al plantel 2021 y 2022. Nos hicieron pensar diferente y nos ayudó muchísimo. La mentalidad que nos inculcó Lorenzo y su comando técnico es hambre de gloria, el de no sentirnos menos, saber qué podíamos ser capaces de ir a jugar donde sea, en Brasil o cualquier otro país.

Néstor Lorenzo y las imágenes de las Vírgenes de Luján y de Chapi en su pizarra de apuntes tras pasar a las semifinales de la Copa América 2024. (Foto: Difusión)

—Una temporada y media es en realidad poco tiempo, pero Lorenzo hizo una gran diferencia...

Creo que Colombia ha sido uno de los mejores equipos del torneo. Están haciendo un gran fútbol. Me da mucha alegría por ellos, por Néstor y todo el comando técnico, por las grandes personas que son todos. Sabes que en las finales puede pasar cualquier cosa. Igual estoy alentando para ellos porque hicimos una muy buena relación durante ese año y medio. Con Alloco, con el prearador físico, tengo comunicación. Me escriben para consultar por la familia. Por eso te decía que antes de ser un comando técnico son personas y creo que eso también el jugador se da cuenta muy rápido, de la forma de ser de la persona, de su empatía.