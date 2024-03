Costa Rica vs Argentina en vivo: partido amistoso internacional en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles. El duelo será hoy martes 26 de marzo de 2024 a las 8:50 p. m (hora tica), que son las 21:50 de Perú y las 23:50 de Argentina. El partido se puede ver por televisión en Costa Rica a través de los canales Teletica (Canal 7) y Repretel (Canal 6). Sigue la transmisión gratis online aquí.

