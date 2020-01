Primer día de carrera y los pilotos peruanos sintieron la bravura de este Dakar 2020 al enfrentarse a la primera etapa de la prueba en territorio de Arabia Saudí.

¬ Dakar 2020: los motores se empiezan a calentar de a pocos

¬ Dakar 2020: el emotivo paso de César Pardo por el podio grabado por él mismo | VIDEO

Delegación peruana cruzó el podio de largada del Dakar 2020 en Arabia Saudita. (Video: Dakar)

Fueron 319 kilómetros de carrera cronometrada que, como anticipó la organización, no eran de calentamiento. "No me gustó", nos dice Carlo Vellutino a la llegada de la etapa. Dunas pequeñas y luego un mar de terreno pedregoso fueron el primer paso.

Se trata de una etapa muy larga, con un enlace de tres horas desde el campamento al punto de partida. La primera moto salió a las 4 a.m. de Jeddah y el frío también fue un problema para los competidores.

Así les fue a los peruanos...