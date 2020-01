Se sabía de la exigencia de la décima etapa del Dakar 2020, y no solo por ser la jornada maratón, en la que no se recibe asistencia mecánica, sino también por el terreno de piedras y dunas. Toda la caravana, incluída la prensa, se quedó en Haradh, ya que en Shubaytah los vehículos llegan a un aeropuerto, donde no existe nada más que el parque cerrado para ellos.

El Dakar ya empieza a definirse y fue Carlos Sainz quien dio el primer golpe de autoridad, al sacarle 18 minutos de ventaja a Nasser Al-Attiyah, quien se perdió en el especial y prácticamente le dijo adiós a ganar el rally.

Mientras, Fernando Alonso sigue dando qué hablar, aunque esta vez fue por una volcadura. En una duna, el Toyota del asturiano dio hasta tres vueltas de campana, pero terminó sobre sus ruedas. Rompió el parabrisas y perdió una hora en la carrera.

Volcadura de Alonso

Los accidentes

Las peores llegaron de mano de la motocicletas. Sendos accidentes dejaron fuera de carrera a varios pilotos, siendo el argentino Paco Gómez el más afectado. Una caída en el kilómetro 60 terminó en una fractura de fémur. Fue evacuado para ser atendido.

El también argentino Leonardo Cola sufrió una caída que le afectó el omóplato derecho. Obligado a abandonar por la lesión, no podrá ver la meta en su primer Dakar.

Las motos enfrentando el desierto. (Foto: Dakar.com)

Renta perdida

Mientras, en cuatrimotos, la ventaja de Ignacio Casale de 44 minutos se recortaron a solo 16 sobre el francés Simon Vitse. El chileno se perdió en el mismo lugar donde Nasser Al-Attiyah lo hizo en coches.

El chileno busca su tercera victoria en el Dakar y tendrá que exigirse al máximo en las dos últimas etapas para que siga en lo más alto de las quads.

Casale en acción. (Foto: Dakar.com)