Danny García vs. Adrían Granados: batalla de boxeo HOY por título Silver peso wélter CMB | EN VIVO

Los boxeadores Danny García y Adrían Granados se verán las caras en el Dignity Health Sports Park de Carson, California - Estados Unidos por el título Silver peso wélter CMB.

El boxeador estadounidense de ascendencia puertorriqueña Danny García se medirá ante el también estadounidense de ascendencia mexicana Adrián Granados este sábado 20 de abril del 2019 a las 7:00 pm. (Hora peruana) por la señal de FOX Action (561 - DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. También lo podrás ver en Saturday’s PBC por la señal de FOX fighters.

Danny García (34-2, 20 KO) parte como favorito ante Adrián Granados (20-6-2, 14 KO) en la pelea estelar de Premier Boxing Champions. García, que piensa más en una pelea ante Manny Pacquiao o Shawn Porter, tendrá que librar un duro escollo ante el 'Guerrero' Granados.

"Esto no es nada nuevo para mí", expresó Danny García en la conferencia de prensa el último jueves. "He estado aquí muchas veces. Es solo otro día en el trabajo para mí. No puedo esperar", comentó ansioso.

Por su parte Adrián Granados llega con el rótulo de "preparación", puesto que nadie cree que pueda ganarle a Danny García; pero, ante las grandes adversidades, los boxeadores suelen demostrar todo su ímpetu y espíritu de lucha.

"No estoy seguro de cómo me ve, pero sé en qué estoy enfocado", comentó Granados. "Quiero una victoria dominante y emocionante este sábado. Estoy aquí para demostrar que también soy un jugador serio en esta división de peso wélter".