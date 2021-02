Conforme a los criterios de Saber más

Hernán Barcos fue noticia en su llegada a Alianza Lima, no solo por la edad o larga trayectoria. El atacante jugó dos partidos junto a Lionel Messi, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil, para nueve años después, decir presente en el fútbol peruano. Ojo, nuevo refuerzo victoriano también le regaló una camiseta de Palmeiras y hasta se animó a imitar un penal del astro del Barcelona.

Hernán Barcos contó cómo fue compartir camerino con ‘Leo’, en 2012. “Lo saludé a Messi, pero casi no hablé con él. Parece un chico muy sencillo, más allá de ser el mejor jugador del mundo. Es muy lindo llegar al predio de Ezeiza y poderle contarles a tus amigos y familiares que entrenaste con los colores de tu selección y que compartiste una práctica con estos fenómenos del fútbol”, le dijo a La Nación de Argentina.

Barcos y Messi coincidieron siete minutos en cancha en una goleada ante Uruguay, partido en el que fueron protagonistas de una gran jugada colectiva que acabó en un tanto anulado al nuevo atacante de Alianza Lima. Cuatro días después, el 17 de octubre, compartieron cancha durante cuatro minutos en un triunfo a Chile de visita. Tuvo un gran primer contacto con el balón. Nunca más fue convocado a su selección absoluta tras ese año.

Este no será el primer caso en que un refuerzo de nuestro campeonato local jugó junto a Lionel Messi o algún otra estrella sudamericana. Es más, algunos hasta alzaron títulos o son grandes amigos con estos futbolistas. Algunos hasta guardan lazos de amistad. A continuación, haremos un repaso a los casos que quizás tampoco recordabas.

Nota en la edición impresa de DT de El Comercio en el triunfo de Argentina sobre Uruguay en 2012, con Messi y Barcos en la cancha. (Foto: Archivo El Comercio)

- LIONEL MESSI -

En medio de la temporada 2018, la ‘U’ contrató al veterano atacante rioplatense Germán Denis. El ‘Tanque’ jugó tres partidos al lado de Messi en las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Incluso, uno de esos encuentros se jugó en Lima, en el recordado empate de Perú a un gol en el Monumental. Con la ‘9′ en la espalda había ingresado por Agüero a los 63′ el 10 de setiembre de 2008.

Hernán Peirone llegó como el gran refuerzo para el ataque de Alianza Lima en 2011. Su imagen se hizo más importante cuando se recordó que el ‘Látigo’ había jugado al lado de la ‘Pulga’ en el Sudamericano Sub 20 de 2005. Eran socios en el ataque albiceleste, con seis goles entre ambos. “En todos lados me preguntan de Messi, en cada en un asado, cuando tomo mates con un amigo, cualquiera que me cruzo. Ya me acostumbré”, le dijo a La Voz de Córdoba. Hoy juega en las regionales de su país.

Peirone no fue convocado a ese Mundial Sub 20 en 2005, pero sí Pablo Vitti. Con paso en San Martín (2010) y la ‘U’ (2011), fue el ‘9′ de Argentina campeón del torneo en Holanda con Messi como figura. Es más, en el primer partido, derrota contra Estados Unidos, arrancó de titular y ‘Leo’ empezó en el banco. Ambos jugaron juntos en el segundo tiempo de dicho encuentro y los primeros 45 minutos en cuartos de final.

Estos tres futbolistas tuvieron suerte distinta en el fútbol peruano. Denis está en el buen recuerdo de los hinchas de Universitario al revertir el mal momento en 2018. Hernán Peirone apenas anotó dos goles, ambos en un mismo partido, con Alianza Lima hace diez años. Pablo Vitti fue campeón con los ‘santos’ en 2010, sin evitar la precaria situación en la ‘U’ la temporada siguiente. Cabe recordar que FBC Melgar fichó a su primo, Emanuel Biancucchi, en 2018.

Hernán Peirone (20) a la izquierda de Lionel Messi (18) en el Sudamericano Sub 20 de 2005. (Foto: Fotobaires)

- DIEGO MARADONA -

Óscar Dertycia, ya en el tramo final de su carrera, llegó a nuestro balompié en 2001 con Coopsol. El delantero, 16 años antes, había jugado cuatro minutos junto a Diego Maradona. Fue en un partido contra Colombia por las Eliminatorias al Mundial de México 1986. Estuvieron en el mismo equipo de la Copa América 1987, en la que el ‘Pelado’ no salió del banco. Ese 1985, también compartieron un amistoso ante Paraguay, en el que además arrancó Ricardo Gareca.

El defensor Pedro Monzón tuvo un breve y discreto paso por Alianza Lima en 1995, aún así esto le bastó para entrar a la lista. ‘Moncho’ estuvo al lado de Maradona en la Copa América de 1989 y el Mundial de Italia 1990. En dicho torneo sumó cuatro presencias y anotó un tanto, a Rumanía, gracias a un centro del ‘10′ desde un tiro de esquina.

Si sumamos la etapa de Maradona como entrenador de su seleccionado, Franco Razzotti alternó durante 19 minutos en un amistoso contra Costa Rica en 2010. Dos años antes había jugado en Sporting Cristal, fichando por Deportivo Municipal en 2015, 5 años después de su convocatoria por Diego. No esta de más mencionar que su hermano Raúl ‘Lalo’ Maradona jugó también por ‘Muni’ en 1998.

En donde la lista es más larga es en entrenadores del fútbol peruano que jugaron junto a él. Empezando desde Ricardo Gareca, dirigió a la ‘U’ entre 2007 y 2008, actualmente en la selección nacional, pasando por Marcelo Trobbiani, José Basualdo, Pedro Troglio, Ángel Comizzo, Edgardo Bauza, así como Néstor Pumpido, asistente de Comizzo en Universitario y Vallejo.

Ricardo Gareca y Diego Maradona en un amistoso ante la 'U' en Lima. (Foto: Archivo Prensmart)

- PELÉ -

Antes que Maradona, Pelé había sido el ‘rey del fútbol’, ganando tres ediciones de la Copa del Mundo entre 1958 hasta 1970. Algunos compañeros suyos que fueron campeones también llegaron al fútbol peruano. El caso más emblemático es sin dudas el de Didí, quien se puso la camiseta de Sporting Cristal en 1964. También dirigió a los celestes y a Perú, clasificando al Mundial de México 1970.

El defensor Zózimo también dio la vuelta olímpica en Suecia 1958. Ocho años después, llegó al Callao para jugar por Sport Boys. No solo eso, también entrenó a los rosados en la década de 1970. Pepe fue el director técnico de la selección peruana en tres de cuatro partidos por las Eliminatorias a Italia 1990. También estuvo al mando en la Copa América de 1989.

Luego de un amistoso entre Mannucci y Everest de Ecuador, el cuadro trujillano se interesó por Moacyr, también campeón del Mundial de 1958. Tras varios esfuerzos, lograron contratarlo, quedándose cinco temporadas en el equipo. También fue el entrenador en algunas ocasiones. Así como Pepé, aún continúa con vida, radicando en Ecuador.

- ¿TE ACORDABAS? -

En 2012, Unión Comercio contrató al brasileño Petherson Girotto, quien no se cansaba de afirmar que había jugado con Neymar en las divisiones menores del Santos. Incluso, se acercó al aeropuerto cuando el ‘Peixe’ vino a Perú para jugar ante Juan Aurich por Libertadores. En todo el Descentralizado de ese año, apenas alternó en tres partidos.

