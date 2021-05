Conforme a los criterios de Saber más

Para Diana Gonzales no es una revancha haber sido electa congresista cuatro años después de dejar la presidencia de la Federación Peruana de Vóley (FPV), por una sanción que recibió del Consejo Superior de Justicia y Honores del IPD. “Desde niña quería trabajar en el Estado”, nos dice la medallista olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. Gonzales, exarmadora de la primera promoción de las matadorcitas de Natalia Málaga, ha sido la única exdeportista que alcanzó una curul en las últimas elecciones (fue número 1 por Arequipa del partido Avanza País). En su hoja de ruta asegura que no olvidará todas las trabas burocráticas que sufren los atletas peruanos para obtener un apoyo económico. Eso sí, tampoco ha olvidado el impasse que tuvo con el tristemente célebre Richard Swing.

-¿Cuál será tu primera propuesta como congresista en el plano deportivo?

Todos somos conscientes que el deporte peruano necesita soportes. Ya mucho se ha hablado de un Ministerio del Deporte, pero esto ya ha sido debatido desde hace más de cuatro años en el Congreso, incluso se ha hablado de un viciministerio. La coyuntura no nos lo permitiría, esto implicaría una inversión entre 30 a 35 millones de soles. Pero en ese sentido sí he podido hablar con personas que trabajan en el IPD y lo que ellos necesitan es tener voz en la PCM. Quizá no tener voto, pero sí voz en la PCM, para que puedan tener esa representatividad a nivel nacional. Mucho se ha hablado del éxito de los Juegos Panamericanos, pero a nivel de Estado ha quedado demostrado que la agenda del deporte no está considerada ni tampoco hay un conocimiento de todo lo que ha pasado desde el confinamiento en el mes de febrero. Muchos atletas clasificados a Tokio y otros atletas buscando una clasificación han tenido que parar. El Estado no conoce las dimensiones alrededor del deporte. Otro apoyo que está pendiente es el de la masificación de los deportes y el apoyo de los gobernos regionales. Que el IPD se encargue del alto rendimiento y que se haga una transferencia de presupuesto. Por ejemplo, en mi región Arequipa el problema no es el presupuesto, sino la fiscalización. Hay regiones que no acceden al cien por ciento de su presupuesto.

-¿Considerarías que ese presupuesto para el deporte aumente?

Tenemos un ejemplo a seguir que fue Colombia. Pero el proceso de ellos no ha sido solo un ciclo olímpico (4 años). No podemos esperar que cambiando el presupuesto por 4 años, vamos a ganar las medallas olímpicas que ganó Colombia. Sí he tenido conocimiento de lo que ha hecho el IPD con los atletas top, el apoyo en los Juegos Panamericanos, pero recordemos que cuando muchos deportistas dejaron de ganar medallas les quitaron el apoyo. El deporte no puede ser visto como una profesión en el Perú. Seamos sinceros, el único deporte profesional en el Perú es el fútbol.

-¿Propondrías alguna modificatoria a la Ley del Deporte?

Me parece interesante revisar la Ley del Deporte, que pueda asegurar la calidad de vida del deportista, que entren a un régimen especial, que puedan ir sumando fondos de pensión para su retiro y que tenga facilidades al momento de querer acceder a una carrera profesional. Todo eso debe analizarse, la Ley del Mecenazgo tiene muchas barreras burocráticas para los deportistas y para las empresas. Hay que buscar agilizar eso.

Diana Gonzales fue medallista de plata en sudamericanos de menores y juveniles con la selección peruana. Era la armadora del equipo. (Foto: GEC).

-¿El IPD la consideras como una entidad débil?

El IPD está ligado al Ministerio de Educación, pero por otro lado tenemos al Legado de Lima 2019, que está a cargo del Ministerio de Transporte. Entonces estamos en una encrucijada y además tenemos los Juegos Escolares. Toca fijar mejor la agenda, para no duplicar funciones, para optimizar el presupuesto y para que la distribución sea más productiva.

-¿Has conversado con alguna ex voleibolista que haya ocupado el cargo de congresista?

En medio de la candidatura no he conversado con nadie, pero antes, por otros motivos, claro que sí.

-¿Qué te gustaría hacer por el vóley ahora como congresista?

Es duro, pero es la verdad. En el último preolímpico, Venezuela nos ganó 3-0 y son estadísticas que nos hacen revisar el proceso del vóleibol peruano. Ha asumido una nueva junta directiva, un nuevo comando técnico y ojalá que este proceso pueda terminar un ciclo olímpico con miras a París 2024. Muchas veces no se dan los resultados y se cambian los entrenadores. En el 2017 se hizo una apuesta con Luizomar de Moura. No pudimos clasificar al Mundial, pero se dejó un cambio de perspectiva, de estilo de vida, a nivel mental, a nivel nutrición, el tema físico, pero los resultados no acompañaron y decidieron cambiarlo. Los procesos deben respetarse como con el profesor Gareca en el fútbol.

-¿Por qué se pierden tantas generaciones de equipos juveniles exitosos? Tu categoría obtuvo una medalla olímpica.

El problema se puede resumir a que los deportistas no pueden proyectar su vida a futuro de la mano con el vóley. Lo que sí sería bueno mencionar es que antes de la pandemia ya hubo algunas mejoras en la Liga Nacional de Vóley. Había más participación de la empresa privada, ya no solo como patrocinadores sino asumiendo a los equipos en su totalidad. Se estaba contratando deportistas extranjeras y eso ha ayudado al espectáculo. Lo positivo hoy es que, en medio de esta coyuntura, muchas voleibolistas han decidido migrar. Pero el problema no solo es económico.

-¿También puede ser el tema que no se hacen concentraciones largas con las selecciones?

En el 2017, cuando era presidenta de la Federación Peruana de Vóley, las chicas me preguntaban si íbamos a tener largas concentraciones y yo consulté con el técnico, Luizomar de Moura. Él me dijo que no iba a obligar a nadie, pero el primer fin de semana de trabajos las chicas prefirieron concentrarse en la Videna. Se formó un grupo espectacular. Y allí estaban chicas de esos equipos que mencionas. A veces todo depende que el grupo crea en el comando técnico.

Luizomar de Moura fue la apuesta de Diana Gonzales como técnico de la selección adulta de vóley. Se fue el 2017. (Foto: FPV),

-Si hubiera continuado Luizomar de Moura... ¿hasta dónde crees que pudo haber llegado ese equipo?

Creo que se pudo haber peleado por una medalla en los Juegos Panamericanos. Sobre todo teniendo en cuenta que Colombia ocupó el segundo puesto y Brasil no vino con su mejor equipo. Antes de la llegada de Luizomar, Perú ocupaba entre los puestos 7 y 8 de las Copas Panamericanas. En el primer año de Luizomar, Perú se mete entre los cuatro y pelea podio. Allí se dio un salto importante, pero no se respetó el proceso. Una medalla en Lima 2019 nos hubiera permitido soñar con llegar a Tokio 2020.

-¿Cómo quedó tu relación con Natalia Málaga?

Natalia siempre va a generar todo tipo de comentarios. Pero no olvidemos que llegó a ser cuarta en el mundo con la categoría de Ángela Leiva. Y en mi caso personal, no olvido que a ella fue a quien le tuve que comentar de mi beca en Estados Unidos. Me apoyó y me deseó éxitos, pude jugar en los Juegos Olímpicos de Singapur en el 2010 donde ganamos la medalla de bronce, pero meses antes ya le había comentado a Natalia sobre este tema y ella me supo entender. Al año siguiente, también pude jugar el Mundial.

-¿Sigue el sinsabor por no haber culminado tu periodo como presidenta de la Federación Peruana de Vóley?

El reclamo contra mi permanencia fue por mis estudios en el extranjero y cuestionaron mi calidad de deportista de alto rendimiento. Para postular, yo solicité mi constancia al IPD y me la entregaron sin ningún problema. Ellos tienen un equipo técnico que determina qué deportistas son de alto nivel. Yo presenté el Sudamericano 2008 con medalla de plata, una medalla de oro en Copa Panamericana y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo consulté si era necesario acreditar el paso por una selección mayor y me dijeron que había varios casos de jugadores de menores que hacían ese trámite y recogían esa constancia. Después cuestionaron mis estudios, yo presenté mi diploma de Bachiller y Maestría. Lo que cuestionaron es que no había estudiado en el Perú, que no estaba en Sunedu. Ahora para postular al Congreso presenté los mismos documentos y me pidieron el diploma por buzón virtual. Y así lo hice, en fin siempre hay espacio para las malas interpretaciones. Mi proceso fue muy extraño, yo tenía una audiencia para el 3 de enero, me la movieron para el 16 de enero, me cambiaron de vocales. Son cosas que nunca entendí, con la última junta directiva no hubo contacto ya nunca más. Las cosas se dieron de una manera, ahora asumió otra junta directiva que no conozco mucho, pero ya tendremos una conversación. Yo espero de todo corazón que el vóley peruano encuentre el rumbo.

-¿Es una revancha llegar al Congreso?

Siempre quise postular al Congreso, desde niña. Cuando el IPD nos validó en la Federación Peruana de Vóley y esa vez di una declaración donde explicaba toda mi intención en trabajar desde el Estado. No lo veo como revancha. Ahora se dio la oportunidad, gracias a Hernando de Soto. Él me dijo cuál era mi prioridad aparte del deporte y le dije que la educación. La educación a través del deporte.

-¿Es verdad que rechazaste la asesoría de Richard Cisneros en la Federación Peruana de Fútbol?

Yo sí te puede asegurar que ese señor no fue parte de mi año de gestión en la Federación Peruana de Vóley. Ojalá los demás puedan decir lo mismo. En el 2017 yo no permití que eso pase. Siempre voy a estar tranquila con ese tema. Haber sido denunciada por él demuestra la lejanía que siempre tuvimos. Pasaron los años y cada vez me queda más claro por qué se dio mi salida.

Diana Gonzales y las 'matadorcitas’ de su categoría [FOTOS] - 8

-¿Te sorprendio que él también pida tu salida de la FPV?

En ese tiempo no entendía, yo tenía todo en orden en mis descargos. En el IPD estaban de acuerdo conmigo. Hace tiempo me pedían que cuente ese proceso, me llamaron desde varios reportajes y recién hoy lo estoy contando.

-¿Tu salida fue una orden de altos funcionarios?

Sí, pruebas claras no tengo. Pero dudas tampoco.

