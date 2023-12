Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo: a qué hora juega y dónde ver

Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo: partido por la jornada 15 de LaLiga EA Sports de España. Conoce cuándo juegan, en qué horario, dónde se puede ver, cómo llegan los equipos, alineaciones, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión online gratis.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID

El partido está programado para este domingo 3 de diciembre de 2023, desde las 21:00 horas de España (15:00 horas de Perú), en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Mira los horarios por país a continuación:

Si estás en Colombia: 15:00 horas

Si estás en Argentina: 17:00 horas

Si estás en Perú: 15:00 horas

Si estás en México: 14:00 horas

Si estás en Ecuador: 15:00 horas

Si estás en Bolivia: 16:00 horas

Si estás en Venezuela: 16:00 horas

Si estás en Chile: 17:00 horas

Si estás en Paraguay: 17:00 horas

Si estás en Uruguay: 17:00 horas

Si estás en Brasil: 17:00 horas

Si estás en España: 21:00 horas

Si estás en Estados Unidos: 15:00 horas (Miami)

DÓNDE VER BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

El partido se puede ver en exclusiva por televisión a través de DirecTV Sports, mientras que DirecTV GO (DGO) transmite vía streaming. Movistar LaLiga televisa en España y Movistar+ tiene la transmisión online. En México, Sky Sports pasa el juego por televisión y Blue To Go por internet.

CÓMO VER DIRECTV SPORTS

La señal de DirecTV Sports (DSports) se encuentra en los canales 610 y 1610 (HD) de DirecTV.

DÓNDE MIRAR MOVISTAR LALIGA