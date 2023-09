Barcelona vs Mallorca miden fuerzas por la fecha 7 de LaLiga EA Sports. Conoce cuándo juegan, en a qué hora, dónde se puede ver, cómo llegan los equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión online gratis.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS MALLORCA

Tome nota: el Barcelona vs Mallorca se juega este martes 26 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde (9:30 p. m. en España), en Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca). Revisa los horarios por país a continuación.

13:30 horas - México

14:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

15:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

16:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

21:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER BARCELONA VS MALLORCA

El partido Mallorca - Barcelona se podrá ver en España a través de DAZN, mientras que ESPN televisa en Latinoamérica mediante DirecTV y Star Plus. En México, la transmisión irá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. Star Plus, DirecTV Go (DGO), Blue To Go y ESPN+ son algunas de las opciones para ver seguir el encuentro vía streaming.