Real Madrid - Athletic Bilbao: partido online en directo por la jornada 30 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El juego será el domingo 31 de marzo 2024 desde las 2:00 de la tarde hora peruana (21:00 de España). DirecTV Sports (DSports) televisa el partido en Sudamérica, DAZN LaLiga transmite por TV en España y SKY HD en México, estos canales se pueden seguir online en DGO (DirecTV GO), Movistar+ y Sky Plus (Blue To Go), respectivamente.

VIDEO RECOMENDADO Luego que Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del Inter Miami, te mostramos cómo ver los partidos del astro argentino en su nueva aventura con el equipo propiedad de David Beckham.