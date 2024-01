Real Madrid vs Arandina: cuándo, cómo y dónde ver partido por Copa del Rey 2024

Arandina - Real Madrid: sigue el partido por la ronda de 32 de la Copa del Rey 2024 que se disputará el sábado 6 de enero del 2024 en el estadio El Montecillo de Aranda de Duero, a partir de las 21:30 horas de España (15:30 de Perú). La transmisión se verá por TV en España por La 1 de TVE y Teledeporte en España y en Sudamérica se verá por DirecTV Sports, mientras que ESPN + televisa en Estados Unidos y Sky HD en México. También se puede seguir el duelo vía setraming, mediante plataformas como RTVE Play (España), DirecTV GO (DGO) y Blue To Go (México).

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid vs Arandina: entrenamiento del equipo merengue en la previa del partido por Copa del Rey 2024 | Video: Real Madrid