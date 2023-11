España vs Canadá en vivo online gratis se verán las caras este viernes 10 de noviembre del 2023 por la primera jornada del Grupo B de la Copa del Mundo Sub-17 en el Stadion Manahan. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:00 a.m. (hora local) y 2:00 p.m. (hora de España) y lo podrás ver por el canal de DirecTV, Movistar Plus y TyC Sports, y vía streaming mediante DGO, Movistar+ y VIX. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

