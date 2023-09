Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo se verán las caras este sábado 23 de septiembre del 2023 por la sexta jornada de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local) y 6:30 p.m. (hora española) y lo podrás ver por el canal de ESPN y vía streaming mediante Star+ en Sudamérica, mientras que en suelo español, el encuentro será televisado por Movistar Plus y Movistar LaLiga. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

POSIBLES ALINEACIONES, BARCELONA VS. CELTA

: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Joao Félix y Lewandowski. Celta de Vigo: Villar, Mingueza, Nuñez, Starfelt, Dominguez, Ristic, Aspas, Beltran, De la Torre, Bamba, Larsen.