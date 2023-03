El Clásico de España es uno de los partidos más vistos en el mundo. Por ello, el Barcelona vs. Real Madrid que se jugará este domingo tendrá todos los ingredientes para que no te lo puedas perder. A continuación, te mostramos los enlaces oficiales del juego en vivo y así no perderte el minuto a minuto: ESPN, Movistar LaLiga, DIRECTV, RTVE y Sky Sports.

VIDEO RECOMENDADO Barcelona vs. Real Madrid se vuelvan a enfrentar. Los de Carlo Ancelotti buscarán la revancha tras la derrota con el equipo de Xavi por la Copa del Rey, esta vez en el cruce liguero.