Este martes 8 de agosto, FC Barcelona vs. Tottenham en vivo online: transmisión en directo del partido por el Trofeo Joan Gamper. El escenario que albergará este partido no será el habitual Camp Nou, que está siendo sometido a remodelaciones, sino el Estadio Olímpico de Montjuïc. El conjunto de Xavi Hernández buscará lucirse en su primer partido de la temporada en el recinto donde ejercerá su localía. Los horarios para ver el encuentro son las 13:00 (hora peruana) y 20:00 (hora española). Los canales encargados de transmitir el cotejo serán ESPN y Star Plus en Latinoamérica, mientras que TV3 lo pasará en España.

