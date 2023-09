Real Madrid vs Atlético Madrid disputan una nueva edición del Derbi de Madrid por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. A continuación, conoce a qué hora juegan, qué canal de TV transmite en España y a nivel mundial, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS ATLÉTICO MADRID

Tome nota: Real Madrid juega contra Atlético Madrid este domingo 25 de septiembre, desde las 21:00 horas de España, 05:00 del Perú, Colombia y Ecuador. El horario de inicio en Argentina es a las 07:00 horas, mientras que en Chile y Paraguay es a las 06:00 horas, como en Venezuela y Bolivia, y en México es a las 04:00 horas. Mira a qué hora juegan en el mundo:

España: 21:00 horas

México: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

CANAL TV REAL MADRID VS ATLÉTICO MADRID

El partido Real Madrid vs Atlético Madrid se puede ver por televisión en España a través de DAZN, mientras que DirecTV Sports transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica, ESPN Deportes pasa por TV en Estados Unidos y Sky Sports en México.

CÓMO VER REAL MADRID VS ATLÉTICO ONLINE

El Real Madrid vs Atlético se puede seguir online vía streaming por Movistar Plus y DirecTV GO (DGO), entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.

CÓMO LLEGAN

Real Madrid, líder liguero, visita el domingo al Atlético en el choque estrella de la 6ª jornada del campeonato español, con el Barcelona mirando de reojo al Metropolitano.

El Atlético buscará reaccionar en LaLiga tras el varapalo sufrido en Valencia el pasado fin de semana (derrota 3-0) y haber dejado escapar dos puntos en el último suspiro en Champions contra la Lazio (1-1).

Los rojiblancos se encuentran en la 7ª plaza liguera a ocho puntos de los merengues, pero con un partido menos.

Pese a su empate en Roma el martes, los rojiblancos salieron contentos con su rendimiento confiando en darles continuidad contra el Real Madrid.

“Muy buena sensación, cabeza alta, porque hicimos un gran trabajo y a seguir”, dijo Antoine Griezmann tras el encuentro.

Frente al ánimo colchonero, el Real Madrid llega al Metropolitano con el objetivo de mejorar en defensa.

“De cinco partidos (de Liga), hemos empezado encajando en tres, lo bueno es que hemos podido remontar, pero tenemos que evitar esto”, afirmó Carlo Ancelotti, el pasado fin de semana tras ganar 2-1 a la Real Sociedad.

- Goleador Bellingham -

Los merengues llegan animados tras vencer sobre la campana 1-0 al Union Berlin en su estreno en Champions, con otro gol de Bellingham.

El inglés está brillando en este inicio de temporada como máximo goleador de su equipo y del campeonato español.

“Tiene cualidades muy importantes, parece que tiene también suerte, porque este gol es un rebote pero él estaba allí. Llega desde segunda línea y está más listo que otros. Tiene esa cualidad y la está aprovechando”, explicó Ancelotti.

El encuentro es otra oportunidad para el Real Madrid de intentar despegarse de su más inmediato perseguidor, el Barcelona (2º), que recibe al Celta (16º) el sábado.

Los azulgrana están a solo dos puntos de los merengues y llegan en estado de gracia al encuentro tras golear 5-0 al Betis el pasado fin de semana y repetir resultado el martes contra el Amberes en Champions.