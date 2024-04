Real Madrid visita a Mallorca en el estadio Son Moix por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El conjunto ‘blanco’ se encuentra encaminado a coronarse en la liga española, se encuentran líderes con ocho puntos de diferencia sobre Barcelona. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS. MALLORCA

El partido Real Madrid vs. Mallorca por la jornada 31 de LaLiga se juega el sábado 09 de abril del 2024 en el estadio Estadio Son Moix.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. MALLORCA

Real Madrid vs. Mallorca está programado para iniciar a las 17:30 horas de España, que son las 11:30 de Perú, Colombia y Ecuador. Mira las horas de inicio por país:

10:30 horas - México

11:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

12:30 horas - Venezuela, Bolivia

13:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

17:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

EN QUÉ CANAL JUEGA REAL MADRID VS. MALLORCA

El Real Madrid vs Mallorca se puede ver a través de ESPN en Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros países de la región. DAZN LaLiga televisa en España y SKY HD pasa el partido en México.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. MALLORCA ONLINE

Star Plus en Sudamérica, Movistar Plus en España y Blue To Go (Sky Plus) en México son algunas de las plataformas que tienen la transmisión del partido de Real Madrid contra el Mallorca por internet (streaming).

El Real Madrid empató 3-3 con el Manchester City este martes en la ida de cuartos de final de la Champions, dejando todo abierto tras un partido en el Santiago Bernabéu marcado por un ligero refuerzo de la seguridad.

Bernardo Silva adelantó a los ingleses (2), pero un gol de Rubén Dias en propia puerta (12) y otro de Rodrygo (14) dieron la vuelta al encuentro. Respondieron Phil Foden (66) y Gvardiol (71), antes de que Fede Valverde (79) pusiera el 3-3, que deja las espadas en alto para la vuelta en Mánchester