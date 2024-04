Real Madrid vs City en vivo

Real Madrid visita a Manchester City por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Conoce todos los detalles del partido por Liga de Campeones: a qué hora es, cuándo, quién televisa, dónde se puede ver por televisión y streaming, entre otros detalles.

CUÁNDO ES EL PARTIDO REAL MADRID VS CITY VUELTA

El partido Manchester City vs. Real Madrid por el pase a semis se juega el miércoles 17 de abril de 2024 en el Etihad Stadium.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS MANCHESTER CITY

El Real Madrid - Man City inicia a las 21:00 horas de España (14:00 de Perú). Mira los horarios según cada país a continuación.

Si estás en México: 13:00 horas

Si estás en Ecuador: 14:00 horas

Si estás en Colombia: 14:00 horas

Si estás en Bolivia: 15:00 horas

Si estás en Venezuela: 15:00 horas

Si estás en Chile: 16:00 horas

Si estás en Estados Unidos: 15:00 horas

Si estás en Argentina: 16:00 horas

Si estás en Paraguay: 16:00 horas

Si estás en Uruguay: 16:00 horas

Si estás en Brasil: 16:00 horas

Si estás en España: 21:00 horas

CANAL QUE TELEVISA MADRID-CITY VUELTA

ESPN pasa el partido en Sudamérica por DirecTV, entre otros operadores de cable, mientras que Movistar Liga de Campeones televisa en España, MAX en México y TUDN Unimás en Estados Unidos.

DÓNDE VER REAL MADRID VS CITY ONLINE

También se puede seguir el compromiso vía Star Plus, Movistar Plus (Movistar+) y DirecTV GO (DGO) por internet (streaming).

La eliminatoria estelar de cuartos de final cumplió las expectativas la semana pasada en la ida en el Bernabéu, con un gran espectáculo (3-3) deparado por los que pasan por ser los dos mejores equipos de Europa.

Todo queda abierto para la vuelta en el Etihad Stadium de Mánchester el miércoles. El Real Madrid, es líder sólido en la Liga, mientras que los ‘Citizens’ se alzaron el fin de semana a la cabeza de la Premier, beneficiados por las derrotas de Arsenal y Liverpool.

El City se mantiene más que nunca en la carrera por reeditar el histórico triplete de la temporada pasada (Premier, Champions, FA Cup). Pero si hay un equipo temible en Champions ese es el Real Madrid con sus 14 títulos.

El ganador de ese nuevo clásico europeo no podrá desprenderse de la etiqueta de favorito para el resto de la competición.

El City suma treinta partidos de Liga de Campeones consecutivos sin perder en su estadio. En este período de tiempo ha anotado 97 goles, es decir, más de tres por partido, y ha encajado 23. De esa relación de tantos, 10 goles se los hicieron al Madrid y cuatro los recibieron del equipo blanco. En esta racha, quizás lo más sorprendente es que han ganado 28 de 30 partidos, con los únicos pinchazos contra el Sporting de Portugal en la vuelta de octavos del año pasado (el City había ganado 0-5 la ida) y contra el Shakthtar Donetsk (1-1) en la fase de grupos de la 2019-2020.

Si se amplía el espectro a todas las competiciones, el récord invicto del City es de 41 partidos, siendo su última derrota la sufrida contra el Brentford en diciembre de 2022, justo antes de la Copa del Mundo de Qatar.

En esta racha, ha marcado 120 goles, recibido 28 y su balance es de 35 victorias y seis empates. Este curso solo salieron vivos del estadio del City el Arsenal (0-0), Chelsea (1-1), Crystal Palace (2-2), Tottenham Hotspur (3-3) y Liverpool (1-1).