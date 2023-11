Real Madrid vs Valencia en vivo: sigue el partido por la jornada 13 de LaLiga EA Sports de España. Conoce cuándo es el partido, a qué hora, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS VALENCIA

El partido disputará este sábado 11 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS VALENCIA

El compromiso arranca a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, que son las 17:00 de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En México el partido inicia a las 14:00 horas, mientras que en Venezuela y Bolivia empieza a las 16:00 horas, y a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER REAL MADRID VS VALENCIA

La transmisión se puede ver por ESPN, Movistar, DAZN, Star Plus, Sky HD, Blue To Go, ESPN Deportes, entre otros canales.