Este jueves 12 de octubre, España vs. Escocia en vivo online se verán las caras por la fecha 7 del Grupo A de las Eliminatorias Euro 2024. El encuentro está pactado para iniciar a las 13:45 (hora peruana) y 20:45 (hora española), desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los dirigidos por Luis de la Fuente iniciaron el certamen con más dudas con certezas, pero el tiempo ha sabido ponerlos en su lugar. Aunque lograr la primera posición parece tarea complicada, ‘La Roja’ no pierde las esperanzas. Por otro lado, Escocia es líder del grupo, con seis puntos de ventaja (aunque con un partido más), y no planea ceder. La transmisión del duelo se puede ver por RTVE, TVE La 1, fuboTV y Star Plus.

