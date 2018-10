Ese álbum mundialista Rusia 2018 de la selección peruana ya fue cerrado por Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ en estos dos últimos meses ha abierto un nuevo álbum en tiempo futuro que piensa llenar con figuritas nuevas y algunas repetidas.



Es cierto que ha visto muchas veces el partido ante Dinamarca en Saransk, pero su reproductor de videos cada vez se aleja más de ese reciente pasado. En los cuatro amistosos FIFA jugados por Perú, el comando técnico de la Blanquirroja ha encontrado muchos motivos para recordar menos y mirar hacia adelante. Con certezas y cada vez menos dudas. Aquí presentamos algunas primeras conclusiones que estarían discutiéndose en la Videna desde hoy.



1. Un equipo titular que lo sabemos de memoria

Ricardo Gareca se incomodó en una de sus últimas conferencias por la insistencia de algunos reporteros en sugerirle nuevos nombres de posibles convocables. Para el argentino, su continuidad trae como consecuencia que la base mundialista se mantendrá. Su once titular para los próximos meses, si no hay lesiones, quedará así: Gallese; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco; Yotún, Tapia (Aquino); Cueva, Carrillo, Flores y Farfán.



2. Una banda derecha consolidada

Los dos jugadores que más han crecido en este 2018, en la selección, son André Carrillo y Luis Advíncula. Cada vez más asociados y desequilibrantes. Ambos vienen haciendo la diferencia desde Rusia 2018. Han sostenido el rendimiento ante rivales de primer nivel como Francia y ante el clásico rival, Chile. Y una de las variantes por esa zona, Andy Polo, también ha mostrado evolución en estos amistosos.



3. La duda principal en el once para la Copa América

De todas las competencias que se han formado durante el proceso de Ricardo Gareca, la más difícil de resolver está en el mediocampo. Renato Tapia fue un indiscutible durante las Eliminatorias y el arranque de la Copa del Mundo. Pero cada vez más cerca estaba un Pedro Aquino en crecimiento y que hoy es un futbolista de selección consolidado. Siempre arrancando desde el banco, Aquino se convirtió en el goleador de estos cuatro amistosos pos-Mundial con tres tantos. Avisó de sus avances ante Francia en Ekaterimburgo. En Holanda, Alemania y Estados Unidos fue una feliz confirmación.



4. La vida de una selección sin Paolo Guerrero

Con la sanción para Paolo, por ahora hasta abril del 2019, a Gareca solo le queda armar su once sin el capitán. Al menos así tendrá que ser para la Copa América. Raúl Ruidíaz no pudo explotar en los 180 minutos que jugó en Estados Unidos. De momento, tendrá que seguir siendo el suplente de Farfán, quien volverá a la Blanquirroja en noviembre.



5. Estados Unidos fue un país de las oportunidades

El ‘Tigre’ Gareca probó a 23 jugadores en estos cuatro amistosos ante Holanda, Alemania, Chile y Estados Unidos. Jugadores como Peña, Loyola o Ruidíaz no se pueden quejar de falta de oportunidades. Preocupan un poco la banda izquierda y el ‘9’ para la Copa América. Ricardo Gareca ya tiene el funcionamiento, tiene a sus hombres de confianza. Solo le falta ampliar ese universo de posibles titulares o recambios. Es el momento de ensayar y dar esos exámenes parciales. Los finales comenzarán en Brasil, dentro de ocho meses.