Fernando Pacheco viajó a Brasil este domingo para convertirse en flamante refuerzo del Fluminense. El delantero nacional deja Sporting Cristal para asumir su primera experiencia internacional con la camiseta del cuadro carioca.

El jugador de la selección peruana sub 23 pasará los exámenes médicos correspondientes para su incorporación al club brasileño. Su vínculo con la institución que lo albergará en el extranjero sería por tres años.

Antes de partir a Río de Janeiro, el jugador no pudo esconder su emoción y sorpresa por la oportunidad: “Estoy feliz y no lo voy a creer hasta que firme mi contrato. Un día me llamaron a la oficina y al otro día ya estaba todo listo para mi viaje”, declaró desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Fernando Pacheco cerca de unirse a Fluminense, según la página brasileña Globo Esporte. (Foto: GEC)

De concretarse el fichaje, la entidad tricolor desembolsará $ 700,000 dólares por el 50% del pase del futbolista de Sporting Cristal. Tras la firma del contrato, Pacheco tendrá que ver si cuenta con la autorización de su nuevo equipo para sumarse a la bicolor que dirige Nolberto Solano.

La presencia del atacante en el Preolímpico de Colombia aún no está garantizada al tratarse de un torneo juvenil. Fluminense quedará en toda la potestad de liberar o no al futbolista. Sin embargo, el mismo club no tuvo problemas en ceder a Nino, llamado a la sub 23 brasileña.

