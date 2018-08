La cuenta de Twitter de la Federación Peruana de Fútbol divulgó el desglose de las personalidades que adquirieron entradas para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Mediante el sistema Ticket Allocation Groups (TAGs), varias personalidades concretaron la obtención de entradas para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

La Federación Peruana de Fútbol explicó, en su publicación sobre la venta de entradas, que el Ticket Allocation Groups (TAGs) es un sistema que "permite el acceso a las federaciones participantes a una plataforma de compra directa a la FIFA de hasta 4 entradas por partido por titular de la compra".

Además detalló que estas entradas debían "llevar el nombre y apellido de cada comprador". La Federación Peruana de Fútbol también explicó que las ventas se realizaron con "los datos de la tarjeta de crédito del titular que efectuaba la compra y que se pusieron entre 2000 y 2700 entradas por partido disputado por Perú".

Ricardo Gareca quiere quedarse en la selección peruana pero... (Video: El Comercio/Foto: AFP)

La publicación de la Federación Peruana de Fútbol explicó que también existió otra forma de adquirir entradas. "La FIFA entregó a cada federación participante un lote menor de entradas para ser puestas a disposición de la comunidad futbolística (directivos de las federaciones y de los diferentes estamentos del fútbol, familiares, instituciones aliadas, proveedores y personas relacionadas). En ese sistema, los tickets estaban a nombre de cada federación y no podían ser destinados a fines publicitarios ni comerciales (por ejemplo sorteo o reventa). En el caso de la FPF, el pago para la adquisición de estas entradas se realizaba mediante un depósito a nuestra cuenta bancaria. En este sistema, la FPF puso a disposición 700 entradas".

Un detalle que se pudo conocer, tras la divulgación de las personalidades que compraron entradas para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, es la cantidad de tickets que consiguieron y cuánto gastaron.

Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso y dirigente del club Universidad César Vallejo, consiguió 32 entradas. Jorge del Castillo, congresista del APRA, obtuvo 12 entradas. Luis Castañeda Pardo, hijo del alcalde de Lima, compró 4 entradas.

Las entradas estaban divididas en categorías y los costos iban desde los 105 dólares hasta los 2010. Categoría 1: 210 dólares, categoría 2: 165 dólares y categoría 3: 105 dólares.

A continuación la lista de las personalidades que consiguieron entradas.

Aldo Corzo: 2 entradas

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1

- Perú vs Australia: 1 - categoría 1



Miguel Trauco: 5 entradas

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1 // 3 - categoría 2 // 1 - categoría 3



José Carvallo: 1 entrada

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1



Alberto Rodríguez: 5 entradas

- Perú vs Francia: 5 - categoría 1



André Carrillo: 6 entradas

- Perú vs Francia: 6 - categoría 1



Renato Tapia: 18 entradas

- Perú vs Dinamarca: 6 - categoría 1

- Perú vs Francia: 6 - categoría 1

- Perú vs Australia: 6 - categoría 1



Adrián Zela: 9 entradas

- Perú vs Dinamarca: 3 - categoría 3

- Perú vs Francia: 3 - categoría 3

- Perú vs Australia: 3 - categoría 3



Diego Penny: 40 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 - categoría 2

- Perú vs Francia: 4 - categoría 2 // 31 - categoría 3

- Perú vs Australia: 1 - categoría 2



Agustín Lozano (Primer vicepresidente de la FPF): 90 entradas

- Perú vs Dinamarca: 30 - categoría 2

- Perú vs Francia: 30 - categoría 2

- Perú vs Australia: 30 - categoría 2



Franklin Chuquizuta (Segundo vicepresidente de la FPF): 8 entradas

- Perú vs Francia: 8 - categoría 1



Juan Monroy (Expresidente del Tribunal de Apelaciones de la FPF): 3 entradas

- Perú vs Francia: 3 - categoría 2



Luis Castañeda Pardo (Candidato a la alcaldía de Lima - Hijo de Luis Castañeda Lossio): 4 entradas

- Perú vs Francia: 4 - categoría 1



Richard Acuña (Congresista de Alianza para el Progreso y dirigente del club Universidad César Vallejo): 32 entradas

- Perú vs Dinamarca: 12 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 10 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 10 entradas (categoría 1)



Wuilian Monterola (Congresista de Fuerza Popular): 13 entradas

- Perú vs Dinamarca : 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 6 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 3 entradas (categoría 1)



Gerardo Eto Cruz (Exmagistrado del Tribunal Constitucional): 15 entradas

- Perú vs Dinamarca: 5 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 5 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 5 entradas (categoría 1)



Jorge del Castillo (Congresista del APRA): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 1)



José Hernández (Antonio Camayo): 8 entradas

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 1)



Carlos Moreno (Administrador de Universitario de Deportes): 6 entradas

- Perú vs Dinamarca: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 2 entradas (categoría 2)



Renzo Ratto (Administrador de Alianza Lima): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 2)



Fernando Farah (Presidente de la Comisión de Menores de la FPF): 9 entradas

- Perú vs Dinamarca: 3 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 3 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 3 entradas (categoría 2)



Carlos Gonzales Berastain (representante de Edison Flores y Renato Tapia): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 3)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 3)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 3)



Alejandro Aguinaga Recuenco (excongresista): 6 entradas

- Perú vs Dinamarca: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 2 entradas (categoría 2)



Franco Navarro Mandayo (Futbolista - hijo de Franco Navarro, técnico de UTC de Cajamarca): 8 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 2)



Freddy Ames (Presidente de Deportivo Coopsol): 3 entradas

- Perú vs Dinamarca: 1 - categoría 1

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1

- Perú vs Australia: 1 - categoría 1