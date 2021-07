Dinamarca vs. República Checa EN VIVO y EN DIRECTO | Mira GRATIS el partido por los cuartos de final de la Eurocopa 2021 en el Estadio Olímpico de Bakú. El juego está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por América TV y DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el recuerdo de las buenas épocas de los años 90, Dinamarca y República Checa se verán las caras por un boleto para semifinales del certamen europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú.

Dinamarca vs. República Checa: pronósticos y previa

Dinamarca , campeona por sorpresa en Suecia 1992, y la República Checa , subcampeona en Inglaterra 1996 ya como país separado de Eslovaquia, cosecharon sus mejores resultados en aquellos ya lejanos años 90, en los que ambas selecciones, pese no ser favoritas para casi nadie, dieron la campanada.

Desde entonces, tanto daneses como checos han sido prácticamente invisibles en todos los torneos y se encuentran ante una oportunidad única de colocarse entre los cuatro mejores de Europa. Y, ambos, lo harán con buenas sensaciones.

La República Checa llega a la cita después de superar a los Países Bajos en octavos de final. Ganó con solvencia, 2-0, ayudado por la expulsión de Matthijs de Ligt y gracias a los tantos de Tomas Holes y de Patrik Schick, que alcanzó los cuatro en el torneo para colocarse a solo uno de Cristiano Ronaldo.

Dinamarca vs. República Checa: horarios del partido y canales

México - 11:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Colombia - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 1:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 6:00 p.m. (domingo 4 de julio) - Mitele Plus

Dinamarca vs. República Checa: probables alineaciones

Dinamarca: Schmeichel, Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Braithwaite, Poulsen o Dolberg y Damsgaard.

República Checa: Vaclík, Coifal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida o Barak, Sevcik y Schick.

Con información de EFE.

