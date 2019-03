HOY, Arsenal vs. Manchester United EN VIVO: horarios y canales de TV para ver la Premier League

Desde las 11:30 am, Arsenal vs. Manchester United se enfrentan hoy EN VIVO, 10 de marzo, con dinámicas europeas opuestas en el Emirates Stadium vía DirecTV Sports por la fecha 30 de la Premier League. Separados por un puntos, el Arsenal recibe al Manchester United, en la pelea por el último puesto Champions League. Conoce cómo y dónde ver fútbol online desde cualquier dispositivo móvil.

En el Emirates Stadium el Arsenal intentará borrar el mal recuerdo que se llevó el jueves de Rennes, donde perdió 3-1 en la ida de octavos de la Europa League.

Enfrente estará un United eufórico tras vencer 3-1 en París con un gol en el último instante y clasificarse para cuartos de la Champions League con un equipo de urgencia, plagado de jóvenes y lastrado por las 9 bajas en la plantilla.

Su jugador más inspirado, el belga Romelu Lukaku, hasta hace unas semanas suplente habitual, que ha respondido a la llamada de Ole Gunnar Solskjaer con tres dobletes en los tres últimos partidos, en una semana.

"Soy positivo para el domingo, con jugadores frescos y llenos de energía, tenemos la posibilidad de hacer una gran actuación contra el Manchester United y ganar", señaló el técnico español de los Gunners, Unai Emery, que podrá contar con el francés Alexandre Lacazette, suspendido en la Liga Europa.

Horarios en el mundo

México: 10:30 horas

Perú: 11:30 horas

Colombia: 11:30 horas

Ecuador: 11:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 12:30 horas

Bolivia: 12:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Paraguay: 13:30 horas

Chile: 13:30 horas

Uruguay: 13:30 horas

Brasil: 14:30 horas

España: 17:30 horas

Italia: 17:30 horas

Francia: 17:30 horas

¿Cómo ver por TV el Arsenal vs. Manchester United?

El partido entre Arsenal vs. Manchester United será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: DirecTV Sports

Australia: Optus Sport

Brasil: ESPN Brasi, Watch ESPN Brasil

Canadá: Sportsnet Wordl, Sportne Now

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: RMC Sport

Alemania: DAZN

Internacional: MUTV App, Arsenal Player, BBC World Service

Italia: Sky Sport Football

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live



Manchester United llega de eliminar al PSG en Champions League. (Foto: Twitter MU)

El Chelsea, sexto a un punto del Arsenal, es el otro candidato claro a meterse en la próxima Champions. Recibe el domingo al sorprendente Wolverhampton (7º). (AFP)

Alineaciones probables

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi; Lacazette



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Pereira; Lukaku, Rashford