Arsenal vs. Wolves en vivo online gratis se enfrentan este sábado 2 de diciembre del 2023 por la jornada 14 de la Premier League, desde el Emirates Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 10:00 a.m. (hora local) y 12:00 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. Los ‘Gunners’ son los actuales líderes del certamen, un punto por encima de Manchester City. Por su lado, los ‘Lobos’ se ubican en la duodécima casilla con 15 unidades.

