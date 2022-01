Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda EN VIVO Directv Sports : este jueves 6 de enero desde las 3:30 p. m. (hora peruana) por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey . El partido también será transmitido por Directv GO, DAZN y Claro Sports y Star+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Wanda Metropolitano de Madrid y el árbitro Santiago Jaime Latre se encargará de impartir justicia. Cabe mencionar que los ‘Colchoneros’, en teoría, son visitantes, pero llegaron a un acuerdo con las autoridades para prestar su estadio al rival de turno en esta llave.

¿A qué hora pasan Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda?

Estados Unidos – 12.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.30 p. m.

Estados Unidos – 2.30 p. m. hora de Texas

Perú – 3.30 p. m.

Ecuador – 3.30 p. m.

Colombia – 3.30 p. m.

Estados Unidos – 3.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.30 p. m.

Venezuela – 4.30 p. m.

Uruguay – 5.30 p. m.

Paraguay – 5.30 p. m.

Argentina – 5.30 p. m.

Brasil – 5.30 p. m.

Chile – 5.30 p. m.

Inglaterra - 8.30 p. m.

España – 9.30 p. m.

Italia – 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda?

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports App, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App, directvsports.com

España: Cuatro, DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App

A diferencia del curso anterior, el presente futbolístico del Atlético Madrid no es el mejor, puesto que han caído mucho en la clasificación de LaLiga Santander. No obstante, los dirigidos por Diego Simeone acabaron con la mala racha de tres derrotas consecutivas y arrancaron el año de la mejor manera: vencieron 2-0 al Rayo Vallecano.

Los tantos del triunfo de ese encuentro fueron anotados por Ángel Correa, quien no sería titular en este nuevo cotejo. Si bien los madrileños recién se unen a la competencia en la Copa del Rey en esta ronda, todo apunta a que el comando técnico optará por utilizar un once poco habitual, para evitar el desgaste de las principales estrellas, teniendo en cuenta también las bajas por COVID-19.

Luis Suárez (siete goles en LaLiga) también podría ser reservado, mientras que Antoine Griezmann estará a la expectativa, luego de haber anunciado que dio negativo a su último examen de coronavirus. Simeone y compañía no pueden confiarse, dado que este torneo suele dejar algunos sorpresivos resultados.

Por su parte, Rayo Majadahonda actualmente milita en la Primera RFEF (tercera división) tiene una regular campaña: se ubica en el sexto lugar con 27 puntos, a uno de entrar a la zona de playoffs por el ascenso a segunda. El entrenador Abel Gómez ha sabido explotar bien las cualidades de sus dirigidos y ahora tendrá una nueva prueba.

En la etapa anterior de la Copa del Rey, el modesto club supo eliminar a Málaga, al imponerse por 1-0, con gol de Ruben Sánchez. No obstante, el delantero podría quedar al margen en esta ocasión, para dar paso a los habituales titulares, considerando que llegan bien descansados (el equipo tuvo actividad por última vez el 14 de diciembre).

Raúl Sánchez y Héctor Hernández, con ocho y cuatro tantos en liga respectivamente, se perfilan como las principales armas ofensivas del Rayo para vulnerar a la defensa del Atlético Madrid, que en el tiempo reciente no ha sido muy sólida: recibieron 11 anotaciones en los ocho cotejos más recientes.

