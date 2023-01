Imperdible. Por la jornada 16 de LaLiga Santander , Barcelona vs. Atlético de Madrid chocan en vivo online en el estadio Wanda Metropolitano, este domingo 08 de enero del 2023 desde las 15:00 (hora local) y 21:00 (hora de España). ¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de la señal internacional de ESPN y STAR Plus (STAR+) , mientras que en Europa se podrá ver por DAZN . Cabe mencionar que Robert Lewandowski, delantero azulgrana, no podrá jugar debido a una suspensión que arrastra desde antes del Mundial de Qatar.

