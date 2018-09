Barcelona vs. Real Sociedad: se miden por la Liga Española | vía DirecTV Sports y beIN Sports Barcelona vs. Real Sociedad se enfrentan este sábado (9:15 a.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por DirecTV y beIN Sports) por la fecha 4 de la Liga Santander en el Estadio Municipal de Anoeta.



Barcelona vs. Real Sociedad: se miden por la Liga Española | vía DirecTV Sports y Movistar TV. (Foto: AFP).