Barcelona y Slavia Praga se enfrentan este martes 5 de noviembre desde las 12:55 horas en Perú, 18:55 horas en España, en el Camp Nou. El partido corresponde a la cuarta fecha de la Champions League, donde el equipo de Ernesto Valverde buscará tres puntos para seguir liderando el grupo F. A continuación, te damos a conocer cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo por TV y online de manera gratuita y segura.

SI te encuentras en España, el partido entre el Barcelona vs. Slavia se transmitirá desde las 18:55 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canales 50 y 114), Movistar Liga de Campeones 2 (canales 52 y 127), mitele PLUS y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar, Orange y Mitele, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Samart TV.

En América Latina, Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, podrás seguir el partido de fútbol en directo vía ESPN, TNT y El Plus. En Estados Unidos, el compromiso de Champions league podrás verse desde las 12:55 (12:55 PM, Washington) y las 09:55 (09:55 AM, Los Ángeles), a través de TUDN y Unimás.

Además, te damos a conocer otros canales internacionales de TV que te ofrecen ver el encuentro de la fecha 4 de la Liga de Campeones a través de sus respectivas plataformas. Por otro lado, los horarios por país, declaraciones, tabla de posiciones, últimos resultados, videos, alineaciones posibles y más datos que debes conocer.

Barcelona viene de caer 3-1 ante Levante en la Liga Santander. El equipo de Valverde buscará los tres puntos para seguir liderando en el grupo F de la Champions League. AFP

BARCELONA VS. SLAVIA PRAGA: PREVIA DE LA CUARTA FECHA DE LA CHAMPIONS

Tras la dura y sorpresiva derrota del Barcelona ante Slavia Praga ante Levante por la Liga Santander, Lionel Messi y compañía tendrá una oportunidad este martes de rehabilitar su imagen contra el Slavia de Praga, al que recibe en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final de la competición.

Los azulgranas siguen invictos en esta Champions League (dos victorias y un empate) y colideran la competición doméstica, pero su fútbol dista mucho del que se espera de un equipo plagado de estrellas que aspira, una temporada más, a pelear por todos los títulos.

Barcelona saldrá al frente sin su '9′ titular, el uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en el soleo ante el Levante, y presumiblemente, un partido más, sin el central Samuel Umtiti, que sigue recuperándose de los problemas que arrastra hace tiempo en la rodilla izquierda.

El puesto de Luis Suárez en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Invicto en el torneo liguero y con una ventaja a mitad de temporada de doce puntos respecto al segundo clasificado, el Slavia Praga afronta su duelo en el Camp Nou dispuesto a repetir el buen juego de hace dos semanas ante los azulgranas, pese a perder entonces en casa por 1-2.

El conjunto checo ha sumado un empate y dos derrotas en la actual edición de la Champions League, unos resultados que no reflejan el buen hacer de los pupilos de Jindrich Trpisovsky, que ha levantado la admiración de sus rivales del grupo F gracias al desborde y a la movilidad de sus laterales Vladimir Coufal y Jan Boril.

Barcelona viene de vencer 2-1 a Slavia Praga en la tercera fecha de la Champions League. El partido de vuelta será este martes en el Camp Nou. AFP

ALINEACIONES POSIBLES PARA EL BARCELONA VS. SLAVIA ​

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Dembélé.

Slavia de Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; Olayinka.

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL BARCELONA

06/10/19 | Barcelona 4-0 Sevilla | Liga Santander

19/10/19 | Eibar 0-3 Barcelona | Liga Santander

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

29/10/19 | Barcelona 5-1 Real Valladolid | Liga Santander

02/11/19 | Levante 3-1 Barcelona | Liga Santander

ÚLTIMOS PARTIDOS DE SLAVIA PRAGA

19/10/19 | Slavia Praga 3-1 Pribam | Liga Checa

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

27/10/19 | viktoria Plzen 0-1 Slavia Praga | Champions League

30/10/19 | Banik Ostrava 2-0 Slavia Praga | Copa Checa

02/11/19 | Slavia Praga 4-0 | Banik Ostrava | Liga checa

CANALES DE ESPAÑA PARA VER EL BARCELONA VS. SLAVIA ​

Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar Movistar

Liga de Campeones 2: Canal 52 de Movistar Orange TV: Canales 114-127

LaLiga TV (Bar): Canal de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

mitele PLUS: Disponible en móvil, tablet, ordenador y Samart TV (iOS, Android, Chrome, Mozilla, Edge, Samsung LG VEWD, Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4