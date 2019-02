Bayern Múnich vs. Hertha Berlín EN VIVO:  con James Rodríguez, por la Bundesliga | Vía Fox Sports

Bayern Múnich vs. Hertha Berlín EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 23 de la Bundesliga, este sábado 23 de febrero (9:30 a.m. de Colombia y Perú / 15:30 hora local). La transmisión estará a cargo de FOX Sports. James Rodríguez sería titular en el once bávaro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Bayern Múnich tendrá otra dura prueba en su objetivo por alcanzar al líder Borussia Dortmund y luchar por el título. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Un empate sin goles sacó Bayern Múnich en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League ante Liverpool, resultado que dejó la llave abierta con miras a los cuartos de final. Pero para volver a pensar en el torneo europeo faltan unas semanas. El presente obliga a los bávaros a concentrarse en la Bundesliga.

Bayern Múnich vs. Hertha Berlín: horarios del partido

Ecuador - 9:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

México - 8:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Luego de varios tropiezos en la liga alemana, Bayern Múnich encadenó varias victorias y está en la segunda posición con 48 puntos, tan solo tres menos que Borussia Dormtund, que empató ante Nuremberg en la jornada anterior y que chocará con Bayer Leverkusen el domingo.

Más sobre Bayern Múnich y James Rodríguez

"Estamos vivos en todas las competiciones. Y queremos seguir así. Para nosotros sólo cuentan las victorias. Eso espero también este fin de semana ante Hertha Berlín", indicó el entrenador de Bayern Múnich, Niko Kovac.

Bayern Múnich ya podrá contar con el defensor Jerome Boateng, recuperado de un problema estomacal y ausente en el cotejo contra los 'Reds'. Asimismo, Kovac afirmó que esperará a Leon Goretzka -sentido del tobillo- hasta el entrenamiento final para definir si estará disponible.

Hertha Berlín marcha en la novena casilla con 32 puntos. En su reciente presentación, el elenco que dirige Pál Dárdai empató 1-1 con Werder Bremen, por el agónico gol del peruano Claudio Pizarro.

Bayern Múnich vs. Hertha Berlín: probables alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jérôme Boateng, David Alaba, Thiago Alcántara, Javi Martínez, Kingsley Coman, James Rodríguez, Serge Gnabry y Robert Lewandowski.

Hertha Berlín: Rune Jarstein, Valentino Lazaro, Niklas Stark, Karim Rekik, Maximilian Mittelstadt, Arne Maier, Marko Grujic, Fabian Lustenberger, Ondrej Duda, Davie Selke y Salomon Kalou.