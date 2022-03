Boca Juniors vs. River Plate se volverán a enfrentar en una nueva edición del superclásico argentino, ahora en el Estadio Monumental de Núñez. Este domingo 20 de marzo, desde las 5:00 p.m. (hora de Perú) y 7:00 p.m. (hora de Argentina), ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se batirán a duelo en el marco de la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional . El partido contará con la transmisión de TNT Sports , FOX Sports Premium y ESPN , mientras que live streaming lo podrás seguir por la plataforma de Star Plus y la web de El Comercio , que te llevará el minuto a minuto en tiempo real. Se espera que los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano sean titulares en el ‘Azul y oro’.

River Plate vs. Boca Juniors son los protagonistas de una nueva edición del Superclásico de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Boca Juniors llega al superclásico con la moral en alza luego de vencer por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata con gol de Luis Advíncula, quien se estrenó en las redes. Dicha victoria colocó a los pupilos de Sebastián Battaglia en tercer lugar de la Zona B con 11 puntos producto de 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

La gran baja que tiene el cuadro de La Bombonera para este compromiso es la de Carlos Izquierdoz, quien sufrió una fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo en el duelo ante el ‘Pincha’ y estará entre dos y tres meses sin jugar. Sin embargo, el ‘Cali’ quiere estar al lado de sus compañeros en el superclásico y haría hasta lo imposible para formar parte de la delegación. Igualmente, la palabra final la tienen los médicos.

¿QUÉ CANAL VA A TRANSMITIR EL PARTIDO BOCA - RIVER?

Para Argentina podrás ver el superclásico a través de las señales de TNT Sports y FOX Sports Premium, mientras que para el resto de países en Sudamérica lo transmitirá la señal de ESPN. A continuación, conoce los canales de transmisión internacionales.

→ Argentina: TNT Sports, FOX Sports Premium

→ Perú: ESPN, Star+

→ Colombia: ESPN, Star+

→ Ecuador: ESPN, Star+

→ Bolivia: ESPN, Star+

→ Chile: ESPN, Star+

→ Paraguay: ESPN, Star+

→ Uruguay: ESPN, Star+

→ Venezuela: Star+

→ México: Fanatiz Mexico

→ Estados Unidos: PrendeTV, Paramount+

River Plate, por su parte, goleó en la jornada pasada a Gimnasia de La Plata por un contundente 4-0. La curiosidad del cotejo fue que el ‘Millonario’ tuvo tres penales a favor. Con 13 unidades, son líderes del Grupo A tras registrar 4 victorias, 1 igualdad y 1 caída.

Cabe mencionar que los aficionados del equipo de Marcelo Gallardo compraron todas las entradas que se pusieron a la venta y quieren marcar una diferencia a la hora del partido. De acuerdo al medio argentino Olé, la SubComisión del Hincha de River repartirá alrededor de 50 mil banderitas de plástico para que sean distribuidas en las cuatro cabeceras del estadio (15 mil para el sector de la Sívori y Centenario Alta, y 10 mil para las bajas).

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE BOCA VS. RIVER?

El partido entre los dos equipos más importantes e históricos de Argentina se desarrollará este domingo 20 de marzo en el Estadio Monumental de Núñez.

BOCA VS. RIVER EN VIVO: HORARIO DEL SUPERCLÁSICO

En Perú el inicio será desde las 5:00 p.m. y en Argentina desde las 7:00 p.m.. Asimismo, en España se transmitirá a partir de las 11:00 p.m.. Conoce los horarios país por país.

→ Argentina: 7:00 p.m.

→ Perú: 5:00 p.m.

→ Colombia: 5:00 p.m.

→ Ecuador: 5:00 p.m.

→ Bolivia: 6:00 p.m.

→ Chile: 7:00 p.m.

→ Paraguay: 7:00 p.m.

→ Uruguay: 7:00 p.m.

→ Venezuela: 6:00 p.m.

→ México: 5:00 p.m.

→ Estados Unidos: 6:00 p.m.

→ España: 11:00 p.m.

BOCA VS. RIVER PLATE: OPERATIVO DE SEGURIDAD

Habrá un total de 1200 efectivos de la Policía y 120 agentes de prevención. Además, también estarán los agentes de tránsito en las inmediaciones del estadio. En resumen, se verán motos, drones, un helicóptero y un globo para monitorear el ingreso del público y de los respectivos planteles.

¿CÓMO VER EL PARTIDO DE BOCA - RIVER EN INTERNET?

Live streaming también podrás seguir el superclásico Boca vs. River de este domingo. Tienes las opciones de hacerlo por TNT Sports Go y Fox Sports Premium. Asimismo, en Perú por ejemplo, tienes la alternativa de Star Plus. A continuación, te dejamos los links para que ingreses a cada plataforma.

BOCA VS. RIVER ONLINE: POSIBLES FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Óscar Romero o Aaron Molinas, Juan Ramírez; Luis Vázquez o Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

BOCA VS. RIVER: HISTORIAL

A nivel oficial, ambos equipos se han enfrentado en 40 oportunidades dejando un saldo de 40 victorias para Boca Juniors, 29 para River Plate y 40 empates. Mira sus últimos enfrentamientos.

→ Octubre 2021 | River Plate 2-1 Boca Juniors

→ Agosto 2021 | Boca Juniors 0(4)-(1)0 River Plate

→ Mayo 2021 | Boca Juniors 1(4)-(2)1 River Plate

→ Marzo 2021 | Boca Juniors 1-1 River Plate

→ Enero 2021 | Boca Juniors 2-2 River Plate

ÁRBITRO DEL SUPERCLÁSICO BOCA - RIVER

El juez designado para impartir justicia en el partido entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ es Darío Herrera. Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá serán sus asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Facundo Tello.

