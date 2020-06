Bundesliga 2020 EN VIVO | Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el desenlace de la liga alemana. Con el título ya en el bolsillo del Bayern Múnich, uno de los focos de interés de las dos jornadas restantes de la Bundesliga es si se salvará o no del descenso el histórico Werder Bremen (17º), que se enfrenta contra el Mainz. Con Claudio Pizarro en el banco, los ‘Lagartos’ caen 3-1 y dependen que el Augsburgo no pierda ante el Fortuna Düsseldor para no descender.

Bundesliga 2020: Tabla EN VIVO

Bundesliga EN VIVO: lucha por el descenso | PREVIA y PRONÓSTICOS

Separados en la clasificación por seis puntos, al Werder Bremen sólo le vale la victoria para seguir luchando por la zona de salvación.

En caso de no ganar, al Werder Bremen, penúltimo clasificado, sólo le quedaría la opción de clasificarse en 16ª posición y disputar un 'play-off' contra el tercero de la segunda división, aunque también podría confirmarse ya su descenso directo si el que sí consigue ganar es el Fortuna Düsseldorf, que recibe al Augsburgo (14º), otro equipo de la zona baja.

En caso de confirmarse el descenso, el Werder Bremen seguiría el paso de Hamburgo y Stuttgart, otros equipos históricos del fútbol germano y ganadores de la Bundesliga que perdieron la categoría en las últimas temporadas.

"Nos quedan dos 'finales', que tenemos que ganar para mantenernos", sintetizó el centrocampista Maximilian Eggestein.

En la última jornada, el 27 de junio, el Werder Bremen (ganador de la Bundesliga en cuatro ocasiones, la última en 2004 y que ha disputado todas las ediciones de la Bundesliga desde su creación en 1963, salvo la temporada de 1980) recibirá al Colonia.

El equipo de Bremen vuelve a contar con el veterano peruano Claudio Pizarro como una de sus principales armas para salvarse. Recuperado de una lesión en el muslo, el jugador de 42 años (tiene cuatro menos que su técnico Florian Kohfeldt) pudo disputar unos minutos el pasado martes contra el Bayern Múnich, pero no evitó la derrota de su equipo (1-0).

Fue su partido 488 en la Bundesliga, en los que ha marcado 197 goles. Unas estadísticas que aún está a tiempo de mejorar. "Estoy orgulloso de que me consideren una leyenda", declaró Pizarro, que ha marcado al menos un gol en los 21 años en los que ha jugado en Europa (con Werder Bremen, Chelsea, Bayern y Colonia). Y en 2020 aún no se ha estrenado...

En la lucha por las plazas de 'Champions', el Borussia Dortmund ve peligrar el subcampeonato tras perder en la última jornada contra el Maguncia. Si pierde el sábado ante el Leipzig (3º), ambos equipos empatarían a 66 puntos a falta de solo una jornada.

El duelo viene marcado por el anuncio del fichaje del internacional del Leipzig Timo Werner, autor de 32 goles esta temporada en todas las competiciones, por el Chelsea de cara a la próxima temporada.

El Bayer Leverkusen (5º), que jugará la final de la Copa alemana el 4 de julio en Berlín contra el Bayern Múnich, podría sellar su clasificación para la Liga de Campeones si gana al Hertha (11º), aunque necesitaría una derrota del Borussia Mönchengladbach (quinto a un punto) frente al colista Paderborn, que ya está descendido matemáticamente.

Coronavirus obliga, no habrá ceremonia de celebración por el título para el Bayern, que recibe al Friburgo (8º), aunque el partido tendrá el interés de ver si el polaco Robert Lewandoski mejora su récord goleador esta temporada (ha anotado 31 tantos con dos partidos por jugar).

Todos los partidos de esta jornada se disputarán el sábado a las 15h30 local (13h30 GMT), con lo que se aumentará la emoción.

