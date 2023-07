Este martes 04 de junio, Canadá vs. Cuba EN VIVO se enfrentan por la tercera jornada de la Copa Oro . El encuentro está pactado para llevarse a cabo en el BBVA Compass Stadium, desde las 17:30 horas (Perú, Colombia y Ecuador). Mientras que la selección caribeña ya no tiene posibilidades de acceder a la siguiente fase, The Canucks no dependen de sí mismos. Los ‘rojos’ deberán vencer y esperar que Guadalupe y Guatemala caigan o empaten. Las señales encargadas de la transmisión del duelo serán Star Plus (para toda Sudamérica) y FOX Sports (para Estados Unidos).

