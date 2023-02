José Chilavert, excapitán de la selección de Paraguay dio su opinión acerca de lo que está sucediendo en el fútbol peruano y los derechos de televisión. El arquero histórico arremetió contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y pidió que lo metan a la cárcel.

“Me duele que el fútbol peruano esté atravesando una situación tan dura porque después de lo logrado al mando de Ricardo Gareca, yo creo que ha crecido el fútbol, pero administrativamente han fracasado. El problema de ustedes viene de la parte dirigencial como pasa en Paraguay, ya que los dirigentes le dan más prioridad a la parte económica que a la deportiva. La CONMEBOL, compró un club de fútbol en Paraguay, el club General Díaz, la CONMEBOL no está para comprar clubes de fútbol y nadie puede decir nada por qué si no es sancionado por intermedio de la FIFA”, expresó.

“La FIFA envía por año 10 millones de dólares para poder desarrollar el fútbol en Sudamérica, para construir estadios y no hay nada. Entonces, dónde va a parar ese dinero, lamentablemente los dirigentes de fútbol reciben salarios altísimos y cada uno de ellos recibe también un salario por parte de la FIFA, tranquilamente se llevan entre 70 mil a 80 mil dólares a su casa”, agregó.

“Todos los presidentes de los clubes de Perú deben pelear juntos para que no pierdan esa potestad. Cada club es dueño de sus intereses y no puede ser que la Federación sea dueño de los derechos televisivos. No puede ser que los presidentes de cada Federación sean dueños de los clubes por los derechos de televisación. Hay muchas cosas que debemos luchar para cambiar, la mugre que existe dentro de la CONMEBOL es terrible. Me parece perfecto que los clubes no se presenten y deberían unirse los demás para tener un fútbol más transparente”, señaló.

“Unirse entre todos, porque los otros clubes no están protegidos por nadie, por una persona acusada de ser un criminal, por reventa de entradas, tiene que estar preso. Es un impostor. Por eso digo, los presidentes de los clubes peruanos tienen que tener pelotas para encarar a Agustín Lozano y expulsarlo y enviarlo preso, si no lamentablemente estarán sumidos a la corrupción que hay en Sudamérica”, finalizó.