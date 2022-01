La selección de Chile rivaliza ante Bolivia , en un partido que no tiene mucho margen para el error. La Roja sabe que en La Paz solo vale un triunfo, aunque en frente tenga a un combinado local que también pelea por dar la sorpresa en las Eliminatorias Sudamericanas y meterse entre los clasificados a Qatar 2022. Con Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz , el conjunto trasandino intentará robarse los 3 puntos ante el cuadro de Marcelo Martins. Revisa aquí el horario, dónde lo transmiten el partido y las posibles alineaciones.

En el último partido de la selección chilena, los 2.400 metros de altura del estadio ‘Zorros del Desierto’ no impidieron que Argentina se llevara el triunfo a casa gracias a los goles de los delanteros Ángel Di María, a los 10 minutos, y Lautaro Martínez, a los 34. Para Chile descontó el atacante Ben Brereton (21).

La Roja estaba obligado a sumar para recuperar terreno en las clasificatorias sudamericanas, pero tras la derrota se quedó con 16 unidades y fuera de la zona de clasificación. “Se falló cuando no se debía y Chile se estancó en la tabla: ahora está obligado a ganar a Bolivia en La Paz. Si no lo consigue no estará matemáticamente eliminado, pero sí emocionalmente enterrado”, escribió de su lado el diario El Mercurio.

¿A qué hora se juega el Chile vs. Bolivia por Eliminatorias?

El Chile vs Bolivia de la jornada 16 de las Eliminatorias a Qatar 2022 será el primer duelo de la fecha y se podrá ver desde las 15:00 horas (horario peruano). Si te encuentras en territorio chileno el lance se empezará a disputar desde las 17:00 horas.

¿Dónde ver online el partido, Chile - Bolivia, en vivo?

Las Eliminatorias sudamericanas se transmiten en diferentes canales de televisión. Para seguir el duelo entre Chile y Bolivia podrás optar por la señal de Movistar Deportes , TyC Sports, El Canal del Fútbol, entre otros. Pero, si te ubicas en territorio chileno podrías elegir la transmisión de TNT Sports Chile HD o Tele 13.

¿Qué canal transmite para Chile el duelo ante Bolivia por Eliminatorias Qatar?

El canal oficial de las Eliminatorias en Chile, es Chilevisión (CHV), en el cual no solo podrás ver el choque ante Bolivia, sino también otras noticias sobre La Roja, y el camino que le queda por recorrer en las Eliminatorias 2022.

Posibles alineaciones de Chile y Bolivia para el partido

Chile: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Eugenio Mena (o Gabriel Suazo); Marcelino Núñez, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Joaquín Montecinos, Ben Brereton Díaz y Alexis Sánchez.

¿Cuánto ganó Chile a Bolivia en la primera ronda de las clasificatorias?

En el partido que se jugó el pasado 08 de junio del 2021, la selección de Chile solo pudo igualar 1-1 ante Bolivia. Los goles en aquel partido fueron marcados por Erick Pulgar y Marcelo Martins.

¿Quién va ganando en las Eliminatoria: Chile o Bolivia?

La tabla de posiciones de las Eliminatorias a Qatar nos dice que la selección de Chile se encuentra mejor ubicada en comparación que Bolivia. Los chilenos se ubican en el puesto 7 con 16 unidades, mientras que los altiplánicos se encuentran en el puesto 8 con 15 puntos. Sin dudas, el choque de este marte 01 de febrero podría definir la suerte de ambos en el proceso eliminatorio.

¿Qué resultados necesita Chile para clasificar?

Del saque, Chile lo primero que necesita es ganar sí o sí en los tres partidos que le quedan en las Eliminatorias. La derrota de local ante Argentina afectó en demasía a los dirigidos por Martín Lasarte , por lo que ahora no solo deberán estar pendientes de su rival de turno, Bolivia, sino también de los resultados en los duelos de Uruguay, Colombia y Perú. De hecho, el histórico triunfo de Perú ante Colombia también afectó el presupuesto de La Roja y ahora se pone en manos de la suerte para poder tentar un cupo en la próxima Copa del Mundo .

en los tres partidos que le quedan en las Eliminatorias. La derrota de local ante Argentina afectó en demasía a los dirigidos por , por De hecho, el histórico triunfo de Perú ante Colombia también afectó el presupuesto de La Roja y ahora se pone en manos de la suerte para poder tentar un cupo en la próxima . En la fecha 16, la selección chilena deberá esperar una caída de local del cuadro charrúa ante Venezuela que viene de golear a Bolivia, con José Pekerman en e banquillo. Además, los mapochos, también esperan que Argentina derrote a los cafetaleros, que buscarán el triunfo desde el primer minuto para no verse tan comprometido en la tabla.

en e banquillo. Además, los mapochos, también esperan que Argentina derrote a los cafetaleros, que buscarán el triunfo desde el primer minuto para no verse tan comprometido en la tabla. Finalmente, Perú recibirá a Ecuador y aquí, Chile espera que el conjunto de Gustavo Alfaro de la sorpresa en Lima y se lleve los 3 puntos hacia Quito. De poder darse todos estos resultados, La Roja podría terminar por lo menos cerca a la zona de clasificación y así jugar como si fueran finales los últimos dos partidos que le quedan.

