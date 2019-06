Chile vs. Colombia EN VIVO: Seguir EN DIRECTO horarios y canales del duelo por Copa América 2019

Chile defiende el trono y Colombia busca la corona. Por los cuartos de final de la Copa América 2019, chilenos y cafeteros se encuentran hoy desde las 18:00 horas en el Arena Corinthians de Sao Paulo. El partido será el estelar de la presente jornada a la espera del último partido entre Perú y Uruguay. La transmisión se puede seguir a través de América TV, DIRECTV Sports, Canal 13, CDF HD, TyC Sports, Caracol TV y Telemundo Deportes.

Hoy, Argentina y Venezuela abren la jornada de los cuartos de final de la Copa América 2019 desde las 14:00 horas. Luego, Chile y Colombia jugarán en la otra que da el pase a las semifinales. Mañana sábado, entre Perú y Uruguay, saldrá el último clasificado a la siguiente ronda.

Chile ha demostrado todo su poderío desde el arranque en la Copa América 2019. En el debut contra Japón sacó adelante el partido con una goleada 4-0. En el siguiente encuentro, venció por 2-1 a Ecuador y sacó su boleo a los cuartos de final, donde tendrá que sacar de su camino a Colombia rumbo al bicampeonato continental.

Por su lado, Colombia fue la única selección de la primera fase de la Copa América 2019 que consiguió ganar todos sus partidos. Sorprendió con un 2-0 sobre Argentina en el primer encuentro, después ganó con lo justo 1-0 a Qatar para cerrar su participación con otro 1-0 frente a Paraguay. Tiene a Chile en frente en un partido de pronóstico reservado.

La generación dorada de Chile sabe qué es hacer historia. Sobre su espalda, la camada de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal carga con los título 2015 y 2016 en la Copa América. Justamente, se conoció esta semana que el título de la Copa Centenario fue conmemorativo. Es decir, si la 'Roja' campeona en Brasil 2019 recién será bicampeón continental.

Colombia tiene en el ojo la eliminación que le propinó Chile en las semifinales del 2016 en Estados Unidos. El partido de esta Copa América 2019 sabe a revancha sabiendo que llegan sin ninguna y la vuelta de David Ospina al arco tras el permiso para visitar a su padre enfermo en su país.

Chile vs. Colombia: Posibles titulares

Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour - Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal - José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda.

Colombia: David Ospina - Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe - Roger Martínez, Duván Zapata, James Rodríguez.

DT: Carlos Queiroz.



Chile vs. Colombia: Horarios y canales de transmisión del partido

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports