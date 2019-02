Cueva no va a Independiente: se frustró pase del peruano por temas económicos

Final inesperado. En los últimos días, en Avellaneda esperaban que Christian Cueva arregle su situación contractual con el FC. Krasnodar para convertirse en nuevo refuerzo de Independiente. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que las negociaciones llegaron a su fin.

El club rojo aceptó pagar los siete millones por el volante peruano. Incluso se conoció que lo inscribieron en la Superliga Argentina a la espera de la documentación proveniente del Krasnodar.



Sin embargo, el peruano elevó sus pretensiones salariales y ahí se complicó todo. En TyC Sports afirmaron que Independiente no vio con buenos ojos la postura del ex Sao Paulo.



Sumado a ello, las negociaciones se complicaron porque no llegaron a ponerse de acuerdo en quién debe asumir el cargo por el mecanismo de solidaridad (pago del 5% del monto del pase entre los clubes que formaron al futbolista).

El entrenador de Independiente se cansó de las idas y vueltas del tema Christian Cueva. Aseveró que no lo enloquece el arribo del peruano, porque piensa primero en la economía del 'Rey de Copas'. (Foto: Agencias)

El entrenador del 'rojo', Ariel Holan, adelantó lo siguiente: “No vamos a hacer ninguna locura por un jugador, ya se ha ofrecido todo lo que había y no te pueden cambiar las cosas todos los días”.

Por último, Matías Martínez, periodista de TyC Sports, indicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Se cayó el pase de Christian Cueva. Se lo acaban de avisar los dirigentes del Rojo a sus abogados y ahora al club ruso. El 5% del mecanismo solidario, más impuestos, más el cambio a último momento del salario del futbolista tiraron la operación atrás en medio de la carga del TMS".