Una sorpresa de una altura inimaginable. Cristiano Ronaldo viajó junto a toda su familia a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos para celebrar el cumpleaños de Georgina Rodríguez, el cual fue el pasado jueves 27 de enero; y, al delantero luso se le ocurrió una deslumbrante manera de sorprender a su novia.

Si alguien puede conseguir algo cuando lo quiere, ese es Cristiano. Uno de los futbolistas más famosos del mundo y con mayor poder adquisitivo no tuvo mejor idea que iluminar la torre más alta del mundo con el rostro de Georgina para celebrar sus 28 años.

La torre Burj Khalifa de Dubai lució la imagen de Georgina, junto a un saludo: “Happy Birthday Gio”. El inesperado regalo llegó cuando la familia Ronaldo se encontraba cenando por el cumpleaños de la modelo que acaba de estrenar su documental “Soy Georgina” en la plataforma digital de Netflix.

La novia de CR7 desbordó de emoción y no dudó en mostrar el obsequio del futbolista, ya que compartió el video y las imágenes a través de su cuenta oficial de Instagram. Además, el astro portugués también mostró el video del momento en el que sorprendió a ‘Gio’.

Además del saludo, el regalo mostraba una pequeña parte promocional respecto a su documental que se estrenó en Netflix, el cual cuenta con seis episodios que bordean un aproximado de 40 minutos por cada uno.

“Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias, Cristiano, no me puedes hacer más feliz cada día. Gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”, sostuvo Georgina en su publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El regalo de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez. (Video: Cristiano Instagram)