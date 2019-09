Cristiano Ronaldo: ¿Puede superar el récord goleador con selecciones?

Si tuviésemos que compararlo con un auto, Cristiano Ronaldo sería un Ferrari, un deportivo elegante, reluciente, potente, veloz, que nunca pasaría de moda. Con 34 años de recorrido, su chasís se ve intacto, sin abolladuras ni signos de deterioro. Pero su motor no es ya un cero kilómetros, está claro, por ello ha tenido que reinventarse para mostrarse en vitrina como un modelo de colección. Lo ha logrado. El paso del tiempo le ha quitado virtudes -cambio de ritmo, gambeta, recorrido…- mas no la capacidad para seguir siendo lo que siempre fue: un animal del gol.

Al lado de los escarabajos que abundan en el fútbol, ‘CR7’ se las

arregla para seguir acelerando en el área contraria. El gol lo moviliza, es su gasolina, una obsesión que debe servir para el análisis, para escribir una tesis de cómo definir con un alto porcentaje de efectividad. Muchos menosprecian su póker de esta semana porque el rival era Lituania (1-5 por las clasificatorias de la Eurocopa). Pero qué culpa tiene el portugués si parece un Fórmula 1 al lado de sus rivales que se ven como carros de producción y no pueden frenar sus ambiciones. No sorprende que atesore 93 conquistas con la camiseta granate de su país y esté a 16 del récord absoluto en selecciones de Ali Daei.

La pregunta ahora es si el atacante de la Juventus puede alcanzar o superar el registro del ya retirado delantero iraní. “Creo que superará mis 109 goles. Todos los récords existen para ser superados”, estimó Daei en una entrevista con el diario luso “A Bola” tras ver los últimos cuatro tantos del delantero.

-¿Récord posible?-



Considerando el historial casi impoluto de lesiones de ‘CR7’, es muy probable que complete los cuatro partidos de la fase clasificatoria para la Eurocopa. Deberá enfrentar dos veces a Luxemburgo, una vez a Ucrania -jamás le ha marcado- y otra a Lituania, víctima de sus últimos cuatro tantos y con los que incrementó a 40 el número de selecciones damnificadas en su inmisericorde paso por las canchas.

Infografía: (GEC)

Además, con Portugal segundo en el Grupo B detrás de Ucrania (5 puntos debajo con un juego menos) y encima de Serbia (uno más con un duelo menos), las probabilidades de ganar uno de los dos cupos para la fase final son grandísimas. Y si no lo consigue por esa vía, al ser el primer campeón de la Liga de Naciones de la UEFA tiene una opción adicional en un repechaje.

Sabiendo también que su contrato con la Juventus finaliza en el 2022, a ‘CR7’ le quedan al menos tres años por delante para disputar los duelos de eliminatorias para Qatar 2022. Partidos le van a sobrar para alcanzar las 109 conquistas de Daei. Y quienes lo conocen saben que no se detendrá hasta hacer suyo ese registro.

Infografía: (GEC)

“No me sorprende a los 34 sea un top del mundo. No me sorprende nada porque genéticamente es seguramente un caso de estudio y psicológicamente también. Es un tipo que solo piensa en ganar, en batir récords… Es verdaderamente un fenómeno”, explica José Mourinho, su exentrenador en el Real Madrid con quien ha tenido una relación tormentosa.

Los cuatro goles de Cristiano ante Lituania

“Un día va a estar en casa con 50 años, la FIFA lo va a llamar para un partido de leyendas y va a marcar”, profetiza ‘Mou’. Porque, como dijo Charles Dickens, el hombre es un animal de costumbres. Y Cristiano ya hizo del gol una costumbre en su carrera. Es un verdadero animal en el área.

Como los Ferrari que nunca pasarán de moda ni perderán su glamour al lado de los coches de producción, ‘CR7’ ya es una pieza de museo para los verdaderos coleccionistas de goles.