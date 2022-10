Cristiano Ronaldo alcanzó la semana pasada 700 goles en su carrera profesional. El ‘Comandante’ le dio la victoria a Manchester United sobre Everton al marcar el 2-1, sin embargo, recién este domingo recibió un reconocimiento que siempre quedará en su memoria pues fue entregado por su ‘padre’ Alex Ferguson.

En la previa del encuentro ante Newcastle, el exentrenador de los ‘Diablos Rojos’ entró a la cancha del Old Trafford y se reencontró con el delantero portugués. Ambos se abrazaron ante la ovación por parte de los hinchas en el estadio y de los jugadores.

Luego, Ferguson le dio el plato recordatorio a su expupilo. El video se volvió viral en las redes sociales y los fanáticos de Manchester United recordaron la época de oro de su club cuando ‘The Boss’ se encontraba en la dirección técnica.

CRISTIANO Y FERGUSON JUNTOS, OTRA VEZ: Sir Alex le entregó un reconocimiento a CR7 por alcanzar los 700 goles a nivel clubes.



Es importante mencionar que Cristiano Ronaldo fue dirigido por Alex Ferguson durante su primera etapa en Manchester United (2003-2004 hasta 2008-2009). En ese tiempo, el cuadro inglés consiguió tres trofeos de la Premier League y además, tocó la gloria al ganar la UEFA Champions League (2008) y el Mundial de Clubes.

Cristiano Ronaldo y el recuerdo más bonito de Alex Ferguson

El delantero portugués contó el buen gesto que Alex Ferguson tuvo con él. “Recuerdo cuando mi padre estaba en el hospital (2005), y yo estaba muy emocional, muy cabizbajo, y hablé con él (Sir Alex) y me dijo: ‘Cristiano, no importa, ve con él, 2-3 días’. Y teníamos partidos complicados y yo era un jugador clave en ese momento. Me dijo: ‘Será difícil porque tenemos partidos duros, pero entiendo tu situación y te libero para que vayas a ver a tu padre”, declaró a Inside View del canal oficial del United.

“Para mí, esto es lo más importante, más allá de ganar la Champions, Premier League o Copas. Lo aprecie mucho porque siempre cumplió todo lo que me dijo”, añadió el jugador en dicha entrevista en 2021.