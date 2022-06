Dinamarca vs. Croacia EN VIVO: canales de TV y horarios del partido por la UEFA Nations League

Dinamarca vs. Croacia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga A y Grupo 1 de la UEFA Nations League este viernes 10 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Parken.

Los daneses quieren demostrar que el auspicioso arranque en el campeonato no es pura casualidad. Por ello, jugando en casa, el representativo liderado por el seleccionador Kasper Hjulmand sale en busca de la tercera victoria para consolidarse como líderes absolutos tras batir a Francia y Austria.

¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Croacia en la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Por el calendario apretado en la ventana de FIFA, el técnico de Dinamarca debe dar descanso a Christian Eriksen, quien completo 90 minutos contra croatas y franceses. En ese sentido, Mikkel Damsgaard se perfila como el candidato para reemplazar al 10. Mientras que, en ofensiva, Andreas Cornelius y Martin Braithwaite deben ser los delanteros.

De su lado, Croacia buscará vencer al líder del certamen. El entrenador Zlatko Dalic prepara una rotación en la escuadra. No obstante, pareciera que el trío del medio sector es inamovible: Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic. En más, Andrej Kramaric retornaría entre los inicialistas y estaría acompañado por Lovro Majer y Josip Brekalo.

Dinamarca vs. Croacia: canal de transmisión

Para ver el partido entre Dinamarca y Croacia de la UEFA Nations League hay dos opciones en canales de TV de habla hispana. Si vives en Sudamérica deber verlo en ESPN. Si estás en México y Centroamérica puedes seguirlo en SKY HD.

¿Dónde ver online el partido Dinamarca vs. Croacia en la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Dinamarca y Croacia hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si estás en México debe verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si te encuentras en España podrás seguirlo en UEFA TV.

Dinamarca vs. Croacia: posibles alineaciones del partido

Dinamarca: Schmeichel; Anderson, Vestergaard, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Cornelius.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Brekelo.

¿Dónde jugarán Dinamarca vs. Croacia en la UEFA Nations League?