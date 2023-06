Uruguay vs. Israel , en vivo y en directo vía DIRECTV GO , juegan por las semifinales del Mundial Sub-20 de Argentina . Seis figuras de la selección Sub-20 charrúa están a dos partidos de la gloria en el Mundial de Argentina y a días de sumarse a la selección mayor, un desafío que Marcelo Bielsa les propuso en el inicio de su aventura con la Celeste. Para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro te contamos que va desde las 14:30 horas de territorio argentino en el estadio Diego Armando Maradona, y lo podrás ver por la señal de DIRECTV , Fútbol Libre , DSports, canal Cardinal en los cables del interior, TCC 1, Eventos 1 de Nuevo Siglo y canal 718 de Cablevisión. Y si los quieres ver por streaming, tienes estas opciones: DGo, Flow, MCGolive, TCCvivo, NSNow y AntelTV.

