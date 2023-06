River Plate vs. Fluminense EN VIVO y EN DIRECTO chocan este miércoles 7 de junio por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 . El cuadro de Martín Demichelis llega a este compromiso luego de la tragedia en el último encuentro de la liga argentino y ahora deberá jugarse la vida ante el conjunto brasilero, pues de no conseguir un buen resultado podría quedar al borde de la eliminación del torneo internacional. El lance a jugarse en el Estadio Monumental desde 21:30 horas de Argentina lo podrás ver por la señal de TV de FOX Sports y en streaming por Star Plus .

VIDEO RECOMENDADO Expulsión de Paulo Díaz en el River Plate vs. Central Córdoba por Superliga Argentina (Twitter)