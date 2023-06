Universitario vs. Santa Fe , en vivo y en directo juegan por la fecha 5 de la Copa Sudamericana , un partido que podría definir la clasificación de ambos elencos a la siguiente fase del certamen. Los pupilos de Jorge Fossati se juegan sus últimas chances de poder seguir compitiendo en el torneo internacional, y para ello deberá doblegar al elenco colombiano que llega sin Enamorado, Morelo y cinco bajas más. Cabe recordar que en el encuentro de ida, los cremas se impusieron y ello les permite ser el segundo de su grupo por encima de Gimnasia y Esgrima de La Plata y el conjunto santafesino. El cotejo va desde las 21:00 horas de territorio peruano y colombiano y lo podrás seguir por DIRECTV GO , Directv Sports y Fútbol Libre TV. Además puedes seguir el minuto a minuto en Deporte Total de El Comercio para que no te pierdas los goles, resumen y resultado final de este match.

VIDEO RECOMENDADO Santa Fe vs. Universitario online y en vivo: horario y TV para ver la Copa Sudamericana 2023. FUENTE: Universitario