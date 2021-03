A nivel de clubes, Erling Haaland se destaca con Borussia Dortmund en la Bundesliga y en la Champions League. Incluso, el delantero aparece entre los nombres de las figuras que heredarán los tronos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, la situación del jugador cambia cuando se trata de vestir los colores de la selección de Noruega.

Hay sensaciones negativas luego de las dos presentaciones del ‘9’ con el cuadro nacional en las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022. Dos exjugadores y hoy analistas de televisión noruega desmenuzaron la labor del joven goleador. Las conclusiones de ambas figuras fueron desalentadoras en torno al ex Salzburg.

John Arne Riise, quien representó a Noruega en la Eurocopa 2000, señaló que Haaland mostró una postura totalmente diferente a cuando se pone la elástica del Borussia Dortmund. Entonces, el autor de 16 goles en 108 partidos con el representativo patrio se quedó con un sabor amargo.

“Ha recibido tantos elogios por mostrar su carácter y reaccionar cuando las cosas no van bien con Dortmund, pero no vemos nada de eso aquí. No podría haber sido mucho peor”, manifestó Riise, ganador de la Champions League en 2005 y dos trofeos de la Supercopa de UEFA con Liverpool.

Bernt Hulsker mantuvo la misma línea. El ex Molde y Valerenga fue contundente: “Es decepcionante”, inició en el medio VI. “No está jugando con la confianza a la que estamos acostumbrados. Cuando eso sucede en Dortmund, está furioso consigo mismo y se golpea en la cara. Aquí fue solo rendición. No estoy diciendo que no esté interesado, pero no irradia lo mismo. Esa es una señal peligrosa”, concluyó.

Haaland arrancó el partido entre Noruega y Gibraltar, pero se marchó en el minuto 62 sin anotar goles. En la segunda jornada, el delantero pasó desapercibido en la goleada recibida contra Turquía. El goleador tendrá la oportunidad resarcirse este martes cuando se midan a Montenegro en la tercera fecha de las Eliminatorias.