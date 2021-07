España vs. Italia se verán las caras en Wembley soñando con el tan ansiado pase a la final de la Eurocopa 2021. Lamentablemente, el gobierno inglés no permitirá que los fanáticos extranjeros puedan asistir al recinto deportivo si no han realizado cuarentena por 10 días. Ante esto, muchos han decidido no viajar.

La negativa del estado generó que más de un protagonista alce la voz y muestre su molestia. Kasper Hjulman, DT de Dinamarca, pidió que “Boris Johnson despierte y permita la entrada de los daneses que quieren viajar”. De todos lados llegaron las quejas. La última de ellas fue de la Federación Española de Fútbol.

El ente rector español decidió publicar un mensaje en sus redes sociales, pidiendo que los fanáticos de ‘La Roja’ que se encuentren en Inglaterra, asistan a Wembley a ver el encuentro ante Italia.

“Españoles que están en Inglaterra: We need you”, se puede leer en la publicación en la cuenta de Twitter. Esperan que el recinto inglés se encuentre lleno de camisetas rojas para el partido que podría definir su pase a la final.

“Desde la RFEF, se es muy consciente de la gran cantidad de españoles que residen en Reino Unido, y sobre todo en su capital, Londres, escenario del encuentro. Es más importante que nunca que todos los que puedan, den su aliento y ánimo a España en un momento tan importante y en un partido que decide el pase a la gran final en esta Eurocopa”, apunta la entidad.

“If you love ‘sangría’, it’s time to say thank. We need you!!! (Si te gusta la sangría, es hora de dar las gracias. Os necesitamos)”, reza uno de los mensajes dirigido a los aficionados ingleses para que apoyen a España.

Otro de los mensajes juega con la famosa canción ‘Macarena’ recordando a los británicos que “ponemos la Macarena en bucle, es hora de dar las gracias. Os necesitamos”.

El estadio de Wembley podrá acoger 60.000 espectadores para las semifinales y la final del torneo continental, la mayoría de los cuales serán aficionados residentes en Reino Unido.

El pedido de la RFEF para que sus fanáticos asistan a Wembley. (Imagen: Twitter)